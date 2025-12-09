Transmisión EN VIVO Barcelona vs Eintracht Frankfurt: Dónde ver y detalles

El Barcelona necesita ganar para salir del fondo y acercarse a los puestos de clasificación directa a octavos

Sigue aquí EN VIVO el juego de FC Barcelona, que busca una victoria ante Eintracht Frankfurt, en la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-25, para tratar de escalar posiciones en la tabla.

(Te invito a leer: Así quedó la pierna de Facundo Castelli tras terrible choque en el Emelec – Macará)

Este duelo, decisivo para las aspiraciones de ambos clubes, se disputará este martes 9 de diciembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Spotify Camp Nou, donde los culés intentarán hacerse fuertes ante su gente.

Así llega el FC Barcelona: urgido de puntos y sin Olmo ni Araujo

FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega con la presión de sumar tres puntos fundamentales. Con solo 7 unidades acumuladas, el conjunto azulgrana se ubica en el puesto 18 de la tabla, una posición que, de momento, los mantiene en zona de repechaje para los octavos de final.

FC Barcelona está en zona de repechaje para los octavos de Champions League. EFE

Sin embargo, el objetivo sigue siendo claro: avanzar entre los ocho primeros, los únicos que acceden de manera directa a los octavos.

¿Qué está pasando con Salah en el Liverpool? La novela de una crisis interna Leer más

Lewandowski, Yamal y Rashford comandarán el ataque culé

Para este compromiso, los catalanes apostarán por un once ofensivo liderado por Robert Lewandowski, acompañado por el joven talento Lamine Yamal y el desequilibrante Marcus Rashford, quienes buscarán romper la defensa alemana desde los primeros minutos.

No obstante, el equipo sufrirá dos bajas importantes: Dani Olmo y Ronald Araujo, ambos descartados por lesión, lo que obligará a Flick a recomponer líneas y ajustar su sistema defensivo.

La realidad del Eintracht Frankfurt: solo 4 puntos y obligado a reaccionar

En la vereda de enfrente está Eintracht Frankfurt, que vive un panorama aún más complicado. Las Águilas suman apenas 4 puntos y se encuentran en la casilla 28, fuera incluso de la zona que otorga repechaje para los octavos de final.

El conjunto alemán está obligado a sumar si quiere mantener vivas sus posibilidades en esta edición de la Champions League.

Götze, Doan y Ngankam, las armas ofensivas de las Águilas

Para este duelo clave, Frankfurt contará con jugadores de peso como Ritsu Doan, el campeón del mundo Mario Götze y el atacante Jessic Ngankam, quienes intentarán generar peligro y aprovechar cualquier error defensivo del Barça.

EN VIVO FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Sigue aquí EN VIVO el juego de FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt, para no perderte ningún detalle de este duelo crucial de la fecha 6 de la Champions League 2025-26.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!