Tour Colombia: Tejada logra su primera victoria, Carapaz llegó con los favoritos

El colombiano Harold Tejada (Astana) estrenó su palmarés profesional con una victoria en un esprint reducido en la segunda etapa del Tour Colombia disputada el miércoles 7 de febrero entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, de 168,6 kilómetros, en la que además tuvo la recompensa añadida de enfundarse el jersey de líder de la competencia.

Después del triunfo de Fernando Gaviria en Duitama se sumó a la fiesta colombiana Harold Tejada, el más poderoso en la meta de Santa Rosa de Viterbo, ganando la partida por velocidad al italiano Andrea Piccolo (EF Education) y al español Óscar Sevilla (Medellín), protagonista de la jornada.

Con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 7 segundos, la victoria de Tejada supuso nada menos que lograr su gran sueño de ganar con la camiseta de un equipo World Tour, además en su país y colocándose al frente de la general. Su triunfo, con 10 segundos de bonificación, le permitirá afrontar la tercera etapa con el maillot amarillo, con un solo segundo sobre Sevilla y 5 respecto a Piccolo.

“Es la primera vez que gano como profesional, y con mi equipo World Tour, y todavía no me lo creo; estoy nervioso todavía. En los planes no estaba entrar en la fuga. La verdad es que traté de guardarme todo el día y la poca experiencia que he adquirido en Europa sé que en las fugas toca reservar para los momentos claves. Todo ha salido perfecto”, dijo Tejada.

Agregó que “no ha sido fácil, ganar ahora es algo muy bonito. Lo he venido esperando hace mucho tiempo. El equipo al final siempre quiere resultados”.

Richard Carapaz llegó con el grupo de favoritos a la meta de la segunda etapa. Carlos Ortega / EFE

El pelotón no calculó con acierto la entidad de la fuga del día y los favoritos no pudieron disputarse la victoria a pesar de que les favorecía un final en ascenso. El grupo con los locales Nairo Quintana (Movistar), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se presentó en meta a 22 segundos y quedó a 34 segundos en la clasificación general.

En ese mismo lote también arribaron los tricolores Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), Jonathan Caicedo (Petrolike) y Byron Guamá (selección de Ecuador). El jueves 8 de febrero se disputa la tercera etapa con salida y llegada en Tunja, de 141,9 kilómetros.

