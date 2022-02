El debut del argentino Tomás Molina en la delantera de Liga Deportiva Universitaria de Quito se daría este viernes 25 de febrero de 2022, en el partido contra Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la segunda fecha de la primera etapa de LigaPro.

El atacante no ha podido jugar con los albos por una lesión. Según Richard Cabezas, médico del equipo, Molina llegó al país con una osteítis púbica. Esta es una infección que no le ha permitido trabajar con normalidad.

Cabezas descargó que ese problema no se detecta en los exámenes médicos de rigor previos a una contratación, pero que tampoco es algo que pueda complicarse mucho más. Por eso, aseguró en Área Deportiva, ya estará bajo el mando del entrenador Pablo Marini.

Bryan de Jesús, el último refuerzo confirmado por el equipo, está en pleno proceso de recuperación de una lesión. Recién en marzo podrá trabajar con el equipo, mientras que Jordan Gaspar ya fue habilitada y su debut dependerá de Marini. Por su parte, Nilson Angulo ya recibió el alta médica y está poniéndose en óptimas condiciones físicas.

En la primera fecha, contra Gualaceo, el atacante del equipo universitario fue Michael Hoyos. Es la última carta que le quedó al estratega ante las lesiones y la transferencia de Djorkaeff Reasco al fútbol argentino.

Cabe anotar que esa no es la posición natural de Hoyos, pero Marini se mostró contento con el trabajo que hizo el ex Barcelona, sobre todo por la predisposición para ubicarse en una zona donde no está tan cómodo.

Liga de Quito inició la temporada con una victoria por la mínima diferencia sobre el recién ascendido Gualaceo y buscará saltar al liderato del campeonato con un segundo triunfo.