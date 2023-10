Eliminatorias: La tensión entre Bravo y Berizzo aumenta en la selección de Chile

Claudio Bravo, histórico golero de la selección chilena, enfrentó la decisión del actual seleccionador Eduardo Berizzo, por su ausencia en la presente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

“Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de Selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”, puntualizó Bravo en entrevista con radio Onda Cero, mezclando resignación y reproche.

La alusión al Toto Berizzo es directa. “Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una Selección. Si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es simple”, añade.

🗣️ Claudio Bravo aviva el fuego en la guerra con Berizzo: “Cuando el rendimiento no significa nada, poco puedes hacer” https://t.co/d3nThNNiqA pic.twitter.com/kfBagisS5Z — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) October 14, 2023

El guardameta de Real Betis no fue considerado para los partidos ante Perú, donde La Roja venció 2-0 el pasado jueves; ni estará contra Venezuela el martes 17 de octubre.

