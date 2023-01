La temporada de los repatriados en la LigaPro

LigaPro recupera a viejos conocidos. Tras varias aventuras por el exterior, 16 futbolistas ecuatorianos decidieron regresar al país para la temporada 2023.

LeBron James: "Necesito saltar a la pista con mi hijo" Leer más

Las motivaciones son distintas, así lo entienden los entrenadores Alfredo Encalada, Luis Soler y Carlos Sevilla.

Pero ellos tienen una máxima: ninguno vuelve si está jugando como titular y teniendo éxito fuera del país.

Desde esa arista se puede explicar el regreso de jugadores como José Angulo, Cristian Alemán, Renato Ibarra, Miler Bolaños, Bryan Angulo o Mario Pineida, quienes estaban relegados a planos secundarios.

Pero también existen otras motivaciones, como revalorizar su nombre en el mercado, apoyándose en un gran equipo local. Ese podría ser el caso de Jordy Alcívar y Anthony Landázuri, quienes desean volver al radar de la selección nacional y aceptaron la propuesta de Independiente del Valle. Aquí también podrían entrar José Angulo, Bryan Angulo y Cristian Alemán, sobre todo por su edad.

Mientras todos decían que ya estaba🤔, y pensaban que se ibaaaa aaaaa 🥸... él eligió 🫶 #UnClubDiferente.

Bienvenido a tu nueva 🏡, con la confianza del profe (encargado) 😜 pic.twitter.com/cwiAw9QV0Q — Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) November 24, 2022

Y hay una tercera opción: tras una larga carrera afuera, solo quieren regresar, como Miler Bolaños y Renato Ibarra.

Si no estás teniendo espacio en tu equipo y te llega una gran propuesta del fútbol ecuatoriano para jugar torneos internacionales y para que puedas recuperar esa sensación de jugador clave, sin duda lo meditas. Por eso algunos deciden regresar para buscar esa segunda oportunidad. Alfredo Encalada

Soler coincide. “Cada regreso tiene un sentido. Puede pasar por la motivación económica, pero también por la deportiva, porque acá pueden jugar más y sentir que recuperan su nivel. No necesariamente quiere decir que fracasaron afuera”.

Sevilla siente que cada futbolista maneja su propia agenda y decide acorde a su realidad. “En algunos casos pesa el entorno. Por ejemplo, su relación con el entrenador. Ciertos técnicos, sobre todo en México, llegan a los clubes con un grupo determinado de futbolistas, a quienes les tienen mucha confianza. Eso, al final, quita espacio a los que están en la plantilla en ese momento, sea local o extranjero”.

En las últimas campañas se ha vuelto común el regreso de jugadores desde el exterior. Para Alfredo Encalada, existe una explicación: simplemente no estaban listos para dar el salto.

Y aclara. “No es lo mismo volver después de unos siete años afuera para tratar de cerrar tu carrera en el equipo donde fuiste ídolo, que regresar al año o máximo dos temporadas después porque no juegas. Algunos regresan porque su proyecto de vida no está afuera. No nos olvidemos de que estamos hablando de seres humanos”.

De todas maneras, el exseleccionador nacional cree que también es por una deficiencia en la preparación del jugador.

“No todos tienen la fortaleza mental para adaptarse al exterior. No siempre han recibido la preparación para superar los obstáculos que se les pueda presentar”, agregó.

En eso coincide con Sevilla, quien considera que algunos clubes no preparan adecuadamente al jugador para encarar la aventura en el exterior.

En algunos países apuestan por contratarlos muy jóvenes y permitir que vayan con la familia, para que cuando alcancen la mayoría de edad ya sean una realidad” Carlos Sevilla

De todas maneras, esa tampoco es una garantía. Por ejemplo, Independiente del Valle sí trabaja con sus integrantes para encarar esos contextos, pero no todos logran asentarse. Por eso, también forman parte de la lista de retornos.

“No hay una fórmula exacta para valorar los retornos al campeonato local, pero son muchos. Por eso también hay que resaltar que hay jugadores que se fueron y tuvieron una buena actuación en el exterior y por eso siguen allá después de muchos años”, concluyó Alfredo Encalada.

DE LOS 16 REPATRIADOS, 12 ESTÁN EN CUATRO CLUBES

El campeón nacional trae a Stiven Plaza, Sergio Quinteros y Cristian Alemán. De ellos, la Máquina Quinteros busca relanzar su carrera después de que tuvo muchos problemas. Su salida de Barcelona por asuntos disciplinarios y un paso poco exitoso por el fútbol de Portugal son la carga del medallista de bronce en el Mundial sub-20 de 2019.

Witaj Mistrzu = Bienvenido maestro



El campeón 🏆⭐️ suma jerarquía internacional para la nueva temporada. Christian Alemán llega al club, procedente del fútbol europeo, y le otorga un salto de calidad importante a nuestro plantel y proyecto deportivo.



¡Vamos por todo! 🟡🔴 pic.twitter.com/yCF8XJYx3y — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) December 21, 2022

El subcampeón también trae a tres futbolistas: Mario Pineida, Joshue Quiñónez y Jordan Morán. El más significativo es Pineida, quien ya tuvo un paso importante por el conjunto canario, ganando dos títulos nacionales.

Emelec, igual, apostó por tres retornos: Jhon Jairo Sánchez, Miler Bolaños y Bryan Angulo. El hombre más destacado es Bolaños, ya que en su paso previo por el cuadro eléctrico ganó tres campeonatos.

Liga Deportiva Universitaria de Quito es otro de los equipos que sacó su billetera para traer un tridente: José Angulo, Renato Ibarra y Jhojan Julio. Este último militó en el fútbol brasileño sin tanto éxito.

Independiente del Valle repatrió a dos: Jordy Alcívar y Anthony Landázuri. El primero debutará con el cuadro rayado, mientras que el otro tendrá su segunda experiencia, después de un paso poco feliz por el fútbol brasileño. Tenía contrato con el Fortaleza hasta diciembre de este año, pero decidió regresar para relanzar su carrera jugando los cinco torneos con el equipo de Chillo Jijón.

Hay otros futbolistas que han regresado, aunque sin tanta bomba. Jhon Narváez militará en Guayaquil City y Silvio Gutiérrez jugará en Deportivo Cuenca.