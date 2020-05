Tebas sancionará a jugadores del Sevilla por violar la fase 1 del desconfinamiento

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, adelantó que podría haber medidas disciplinarias contra cuatro jugadores del Sevilla que se saltaron las normas de desconfinamiento, pero destacó que "se han arrepentido y eso es positivo".

"La Liga siempre toma medidas, otra cosa es que no deba hacer públicas las que no considera. Las medidas pueden ser de precaución o disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente", dijo Tebas en la cadena Movistar Plus.

El presidente de la Liga se refería así al episodio protagonizado por los cuatro jugadores del Sevilla: los argentinos Éver Banega, Franco 'Mudo' Vázquez y Lucas Ocampos y el holandés Luuk de Jong, que se reunieron el sábado en casa de uno de ellos.

En esta reunión, de la que se subieron fotos las redes sociales, se reunieron más personas de las permitidas en la fase 1 del plan de desconfinamiento aplicado en el país por el gobierno español por la pandemia de coronavirus, que sólo admite reuniones de hasta 10 personas.

"Quiero pedir disculpas por lo acontecido en el día de ayer. Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados. Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general", escribió Banega el domingo en su cuenta de Instagram.

"No se volverá a repetir. Sólo queremos volver a jugar cuanto antes", concluyó el mensaje del centrocampista argentino.

"Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado, perjudicando la imagen del club. Por ello, sólo nos queda pedir perdón", afirmó Lucas Ocampos, mientras que De Jong pidió "disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido por lo sucedido ayer, que no volverá a repetirse".

"Los jugadores se han arrepentido y han pedido perdón y eso es bastante positivo", destacó Tebas, recordando que "somos ejemplo para la sociedad y tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos, publicamos".

"Hago un llamamiento a todos los jugadores y técnicos que no podemos tener estas actitudes", añadió el presidente de la Liga.

Con la vista puesta en reiniciar el campeonato hacia el 12 de junio, Tebas insistió en que "hay que tener muchísimo cuidado y pido a todos los jugares y técnicos que seamos muy responsables con lo que hacemos en nuestro entorno".