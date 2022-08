Miguel Ángel Loor ya inició su segundo y último período al frente de la LigaPro, luego de contar con más del 80% de votos a favor en el escrutinio que solo contó con su figura como único candidato. Obtuvo un respaldo masivo, pero hay varios proyectos que todavía tiene que concretar en los próximos cuatro años de presidencia.

El VAR, mejorar relaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, prohibir que se jueguen en canchas en mal estado y ser más ejemplarizador con las sanciones a los clubes, son quizás las más reclamadas y que el mismo Loor ha reconocido que va a actuar.

Se ha hablado mucho alrededor del VAR y por qué LigaPro no logra que ya se utilice la herramienta en todos los partidos, solo cuando los clubes pueden pagarlos, pero Loor explica que va tomando forma.

Creamos esto desde cero y tenemos una institución sólida, ahora sí déjenme disfrutarla un poco y trabajar para seguir creciendo. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

“Es muy fácil decir mañana tenemos VAR. Lo que yo no quiero que sea un proyecto de un año, necesitamos que sea sostenible. El principal problema es lo económico. El VAR ya no es una herramienta de lujo es una necesidad, deberíamos de lograr que esta herramienta desde FIFA venga un poco más accesible. Es un sistema que todavía es muy caro. Del 1 al 10 está en 6 y medio (de que se concrete la negociación para que haya en todos los partidos).

El vicepresidente del Club Sport Emelec, Edmundo Véjar ha sido muy contundente con esta posibilidad. “Siendo objetivo si hay un partido en el cual hay 300 asistentes y el VAR cuesta una X cantidad de dinero, yo no sé si se pueda financiar y los equipos grandes tengan que pagar el VAR de todos. Hay que aumentar los ingresos mediante sponsors. Ojalá (Loor) pueda cumplir su promesa para que haya VAR en todos los partidos”.

Sobre el problemas de los gramados, Loor ha dicho que “Es un problema histórico y no puedo culpar 100% a los clubes, pero sí responsabilizar”, además que harán “una revisión exhaustiva durante estos meses y en noviembre diremos qué estadios califican y en cuáles no podrán jugar. No vamos a permitir una cancha mala, Ecuador ha crecido mucho en su fútbol como para que las canchas no estén en perfecto estado”.

Yo no sé si se pueda financiar, pero ojalá que Miguel Ángel Loor pueda cumplir su promesa para que haya VAR en todos los partidos. Edmundo Véjar, vicepresidente de Emelec.

Acerca de las sanciones explica que no está en sus manos y que son los mismos clubes los que deciden. “Hay poco conocimiento en ese sentido. Hemos cambiado y mejorado reglamentos, pero hay bases que vienen de la prehistoria. Yo no las pongo, los establece la comisión disciplinaria basado en los reglamentos que aprueban los propios clubes”.

Con Francisco Egas, presidente de FEF, ya hubo un reunión para reconciliar criterios en aras del fútbol ecuatoriano. “Nos hemos tirado fuego mutuamente y esperó de todo corazón que no vuelva a ocurrir. Hay mucho en común por hacer en el fútbol ecuatoriano”, dijo.