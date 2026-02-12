Suspenden audiencia de acción de protección de Emelec por 'troleo' durante la sesión

La audiencia se instaló vía zoom, pero la presencia de un video hecho con IA de uno de los involucrados frenó la reunión

Algo sorprendente y a la vez cómico sucedió este jueves 12 de febrero en un audiencia por la Acción de Protección que han puesto contra Emelec. La sesión fue suspendida por la aparición de un gif (video) que se burlaba de uno de los presentes en la conexión vía zoom.

RELACIONADAS Cristhian Noboa destapa la realidad de Emelec y marca el inicio de una nueva era

Es que mientras se instalaba la diligencia apareció un video del abogado Guillermo Moreira sacándose su ropa y mostrando una 'gran musculatura'. Algo que molestó a la jueza Gareyng Mata quien amenazó con expulsarlo, hasta que entendió que no era él quien ponía esa imagen.

Lo hizo una persona conectada bajo el nombre de Javier que estaba en la audiencia y que no se conoce más sobre él. La jueza dijo que iba a llamar a alguien para que la ayudara a resolver el inconveniente. A la final decidió suspender la sesión. Ahora todas las partes deberán esperar hasta el 18 de febrero para que se vuelva a instalar.

El afectado, Guillermo Moreira, explicó la situación en su cuenta oficial de X y afirmó que seguirán "firmes en defender los derechos de los Socios y el bienestar del club".

En la audiencia de acción de protección presentada por el Sr. Merchán, terceros no identificados ingresaron al zoom y sabotearon la diligencia. La jueza suspendió y convocó para el día 18/02/2026. Estaremos firmes en defender los derechos de los Socios y el bienestar del club — Enrique 🇪🇨💙 (@GuilleMoreira98) February 12, 2026

¿Por qué la Acción de Protección?

Esta figura fue presentada por Pedro Merchán, quien busca dejar sin efecto la convocatoria a elecciones de Emelec que se hizo el 30 de enero pasado. El argumento de él es que para estos comicios se deben habilitar a todos los socios, sin restricciones y garantizar la inscripción de otras candidaturas.

Hay que recordar que las elecciones están previstas para el s´ábado 21 de febrero próximo en el estadio George Capwell y solo están habilitados 842 socios. Esto debido a que son los que cumplen con todos los requisitos que exige el reglamento para poder ejercer su derecho al voto.

RELACIONADAS Emelec ficha a Ángelo Mina y se alista un duelo de hermanos en el Clásico

Además, después de lo ocurrido se solicitó una medida cautelar para que se suspendan las elecciones del conjunto azul hasta que se solucione la diligencia.

Así fue el momento que se suspendió la audiencia de Emelec

Relajo de justicia. La audiencia virtual de acción de protección por las elecciones de Emelec, fue saboteada por alguien que metió un video con Inteligencia Artificial. El abogado que aparece dijo que no fue él quien hizo el video. No es así de tuco. pic.twitter.com/DLHo98mvNn — LaHistoria (@lahistoriaec) February 12, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!