Superliga femenina: Nayely Bolaños y sus goles en busca del título con Dragonas

Con el gol entre ceja y ceja, Nayely Bolaños aparecía como una de las figuras del fútbol femenino, sin embargo, la ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en dos ocasiones, la apartó año y medio de las canchas.

Una vez pasado ese mal momento, la delantera de 21 años regresó esta temporada y llevó a su equipo, Dragonas Independiente del Valle, a disputar el título de la Superliga Femenina, que le ha sido esquivo en las dos últimas finales.

La goleadora ha demostrado que recuperó su nivel al convertirse en la máxima artillera de la sexta edición del campeonato nacional, con 18 tantos en 19 partidos.

“Estoy feliz, he pasado un proceso bastante complicado. Lo importante es que hubo personas que me ayudaron a no renunciar, porque ha sido muy duro y difícil, estoy contenta de estar de vuelta”, dice la atacante, quien será titular mañana, en la final de vuelta ante Barcelona.

MOMENTO DE REFLEXIÓN

Nayely Bolaños (d) entregó a la fisoterapista Singaly Delgado (i), la camiseta con la que marcó su primer gol en la Superliga de 2024. CORTESÍA

La idea de colgar los botines y dejar el fútbol rondó su mente por mucho tiempo. “Eso lo pensé porque fueron dos veces, reincidir en la misma lesión es un poco complicado y muy duro, la verdad”, confiesa.

Sin embargo, durante su recuperación encontró personas que la impulsaron a no abandonar su pasión, como la familia, sus compañeras, los dirigentes y el cuerpo médico, en especial la fisioterapeuta Singaly Delgado, quien estuvo pendiente hasta que regrese a los partidos.

“En el proceso de recuperación traté de ponerme en su lugar y estar siempre con ella en todo lo que necesita, ser empática”, asegura Delgado. Tras recibir el alta, Bolaños le prometió a Singaly obsequiarle la camiseta luego de marcar el primer gol. Y no solo hizo uno, sino tres, en su retorno al fútbol competitivo.

“Cuando me entregó la camiseta nos pusimos a llorar; fue un momento especial porque a pesar de que ella fue quien sufrió la lesión yo me sentía mal por lo que pasaba”, recuerda la fisioterapeuta con la voz entrecortada.

LA ROMPERREDES

Nayely Bolaños fue difícil de controlar para la defensa de Barcelona en la primera final. API

Nayely regresó más fuerte y lo demostró con el triplete en la primera fecha, ante Ñusta FC, que fue el inicio de una cosecha de goles que la tiene como la máxima anotadora de la Superliga, aportando para que Dragonas llegue a la disputa de la corona de forma invicta.

Agradece el respaldo de Independiente del Valle durante el tiempo de recuperación. “Estoy trabajando para cumplir con la expectativa de ser campeonas, retribuyendo con goles la confianza que me dieron”, enfatiza.

Pasados los duros momentos de las lesiones y reafirmando su contundencia, Bolaños se centra en la gran final, donde espera aportar con goles para que Dragonas pueda levantar el ansiado título, que se le escapó en 2022 y 2023 ante Ñañas y Barcelona.

Tiene claro que no pueden confiarse de la ventaja alcanzada en Guayaquil (1-0) ante un rival al que califica de “difícil y experimentado”.

