Kendry Paéz responde a las críticas que ha recibido: "Hay momentos que afecta"

Kendry Páez siempre es noticia, pero pocas veces habla. Sin embargo, ahora rompió el silencio. El jugador de 17 años de Independiente del Valle compartió varias cosas por las que ha sido criticado, explicando todo durante la presentación de su línea de ropa.

"La verdad, yo lo tomo tranquilo, pero hay momentos en que eso afecta, porque uno es joven, tiene 17 años, y la gente no entiende que uno está ocupado y hay momentos en que no puede estar bien para ellos."

Tiene una línea de ropa

Sobre su bajo rendimiento, fue directo en su respuesta: "Todos saben que he estado bajando mi nivel. La crítica siempre va a estar, pero cuento con el apoyo de mi familia y amigos. Lo tomo tranquilo, aunque a veces hay momentos que afectan."

Dijo que no está "agrandado"

Respecto a los comentarios sobre su falta de declaraciones, el jugador expresó: "Sobre no hablar con la prensa, no es que esté agrandado; simplemente no me gusta hablar. Soy así."

En cuanto a la marca de ropa que lanzó, mencionó que se trata de un proyecto que busca ayudar a la gente que siempre ha estado con él. "El fútbol no lo es todo; a veces te va bien y otras mal. A los jóvenes les diría que los sueños se cumplen. Lo que me pasó a mí a tan corta edad, debutar en primera a los 16, es un orgullo."

Su línea de ropa está enfocada en la moda juvenil, casual, para niños, jóvenes y adultos.

