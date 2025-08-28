SuperLiga Femenina: Empiezan las semifinales con Ámbar Torres como figura de Dragonas

El Campeonato nacional entra desde este viernes 29 de agosto de 2025 en la recta final

La futbolista Ámbar Torres recibe con Dragonas IDV a Universidad Católica, por la ida de las semifinales de la SuperLiga Femenina ecuatoriana.

Una ruptura del ligamento cruzado de la pierna derecha alejó de las canchas por casi un año a la volante ofensiva de Dragonas Independiente, Ámbar Torres, quien está de vuelta para disputar desde este fin de semana las semifinales de la Superliga femenina.

El conjunto negriazul, que tiene una alianza con la Universidad San Francisco de Quito, enfrentará este sábado 30 de agosto de 2025 a Universidad Católica, en el estadio Olímpico Atahualpa, desde las 11:00, mientras que en la otra llave Barcelona y Liga de Quito disputarán este viernes 29 de agosto a las 15:00, el partido de ida en el estadio Monumental de Guayaquil.

Hasta que se definen a los finalistas, Torres, guayaquileña de 30 años, cuenta que sufrió la lesión a finales de 2024. “Me fracturé durante las semifinales del año pasado; han sido 11 meses de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero estoy contenta por volver”, señaló a diario EXPRESO.

Mundialista con Ecuador en Canadá 2015, Torres tiene en su hoja de vida haber militado en clubes como Talleres Emanuel (Santa Elena), Río Grande University de Estados Unidos y Club Ñañas, todo eso antes de pertenecer a Dragonas desde 2024. En la actual temporada volvió para los últimos cuatro partidos del torneo nacional.

“Estaba muy nerviosa, pero cuando toqué la primera pelota, todo se me fue y creo que he vuelto a ser la misma, tanto que hasta un gol hice”, reveló la porteña, quien paradójicamente marcó el tanto “con la izquierda”, recuerda entre risas.

Pensó en el retiro

A medida que los meses avanzaban y la recuperación iba lenta, a la volante se le cruzó por la mente dejar el fútbol; sin embargo, con el apoyo familiar y de las personas a su alrededor, continúa “haciendo lo que me gusta”, aseguró.

“Los meses se hacían eternos y en su momento quise tirar todo por la borda, pero el apoyo que recibí fue fundamental para seguir”, sostuvo.

Una vez recuperada, ahora se ha trazado llevar a su equipo a la final de la SuperLiga Femenina, ser campeona y “si Dios lo permite, jugar la Copa Libertadores”, dijo.

La base de Dragonas IDV está en la alianza que mantienen entre Independiente del Valle y la Universidad San Francisco de Quito. LEONARDO VELASCO/EXPRESO

