SuperCopa Ecuador: ¿Liga de Quito vs. Barcelona?

La FEF continúa con la planificación de la SuperCopa Ecuador, que tentativamente se realizaría en febrero de este año. Según información de la Federación Ecuatoriana de Fútbol este torneo tendrá que ser independiente a las competiciones externas, para que se pueda realizar con normalidad.

El formato de la SuperCopa Ecuador, enfrenta al campeón de LigaPro contra el ganador de la Copa Ecuador.

En el antecedente inmediato sabemos que el año pasado 2023, no se jugó la Copa Ecuador, por lo que por ahora solo hay un participante que es Liga de Quito, campeón de LigaPro.

Sin embargo la FEF, podría hacer una excepción para este año, en vista que no hay campeón de Copa Ecuador, se abre la ventana a las siguientes posibilidades:

Primera posibilidad: Campeón de Ligapro vs. subcampeón, Liga de Quito vs IDV, otra final de clubes capitalinos.

Segunda Posibilidad: Campeón de LigaPro vs. el primer club mejor ubicado en la tabla acumulada que no sea el campeón, Liga de Quito vs. Barcelona SC. El equipo del Guayas podría pelear por la Supercopa si la FEF lo decide así.

Y la tercera posibilidad: que se abra un Final Four, ya sea un grupo de los 4 primeros clubes de la tabla acumulada, incluido el campeón, Liga de Quito, Barcelona SC, Independiente del Valle y Aucas.

Otro formato de 4 equipos podría ser una llave de dos semifinales; semifinal 1, Liga de Quito vs. Aucas, semifinal 2, Barcelona SC vs IDV.

Este torneo fue ratificado la semana pasada por miembros de la FEF.

Contamos la semana pasada y ratifico la información:

FEF hoy sigue planificando la SuperCopa Ecuador en febrero de este año.

La intención es que el torneo se desarrolle siempre, independientemente a situaciones externas.



