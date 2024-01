Juegos Olímpicos 2024: superar a Tokio, es el gran objetivo de Ecuador

Restan poco más de siete meses para los Juegos Olímpicos y el principal objetivo del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) será gestionar los recursos para que los deportistas de alto rendimiento asistan a la mayor cantidad de eventos clasificatorios y preparatorios hacia París.

La cita multideportiva más esperada en cada cuatrienio albergará unos 10.500 atletas, quienes disputarán 48 disciplinas en 32 deportes. Dicho en otras palabras, será un evento mundial al que solo asistirá uno de cada diez aspirantes, en promedio.

De momento, el Team Ecuador cuenta con 13 clasificados y la misión por superar el número de deportistas (48), así como la cantidad de medallas (3) obtenidas en Tokio 2020+1, es incierta.

No obstante, el COE es optimista ante un posible decrecimiento de tricolores en los cupos olímpicos, debido a cambios en criterios de selección en disciplinas como la marcha atlética, aguas abiertas, o levantamiento de pesas. Así lo mencionó el presidente del COE, Jorge Delgado Panchana, en entrevista con EXPRESO, donde además detalló lo que espera del nuevo ministro de Deporte, Andrés Guschmer; las federaciones por deportes intervenidas; y los dos principales eventos del cronograma olímpico para 2024, fuera de JJ.OO.

“La situación ahora es diferente porque en algunos deportes han cambiado el método de selección. En pesas (disciplina en la que Ecuador ganó 2 de sus 3 medallas en Tokio 2020+1), por ejemplo, han comprimido categorías. Lo mismo sucede en aguas abiertas que antes eran 25 cupos y ahora bajaron a 22. Estos métodos se han puesto más rígidos y esa rigidez conlleva a la excelencia. Tenemos que ser parte de ella”, precisó Delgado.

El máximo dirigente del olimpismo nacional pondera que “Ecuador dejó de ser un simple participante, sino que ya es visto como protagonista”, por lo que deberán cumplir con estándares que el país ya ganó en los últimos Juegos Olímpicos.

De allí, la importancia que el Ministerio de Deporte destine un presupuesto capaz de solventar las necesidades en año de olimpiadas, y no “experimentar nuevos recortes”, tal como sucedió en 2023.

“No a todas las federaciones fue igual. A nosotros nos hicieron un recorte de 57.000 dólares que nos afectó en la parte operativa (luz, agua, guardianía)”, acotó.

Panchana exterioriza que la administración del pasado ministro de Deporte, Sebastián Palacios, “dejó mucho que desear” y espera que el escenario cambie ahora con el nuevo ministro Guschmer.

“Tiene que ponerse a inteligenciar a profundidad, sobre todo en los problemas económicos. Mi obligación es solicitar al ministro lo que el deporte necesita para llegar a París con la mayor cantidad de seleccionados”.

En cuanto a las federaciones intervenidas, el COE reveló que actualmente existen 8: Motociclismo, Ajedrez, Esquí Náutico, Billar, Boxeo, Rugby, Remo y Lucha.

De estas, la Ecuatoriana de Billar no tiene directiva, mientras que la de Rugby, Remo y Lucha no cuentan con el reconocimiento internacional. Otro caso particular es la Ecuatoriana de Hockey-Césped, que “existe pero no tiene ninguna actividad deportiva”.

“La cantidad aumenta porque las federaciones van haciendo sus elecciones y no todas son en paz. Si viene una federación y nos pide ayuda podemos asesorar y trabajar juntos, pero lo ideal es que todas deban funcionar por el bien del deporte”, explicó Panchana.

Por otro lado, ya en el primer evento clave del 2024 aparecen los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, del 5 al 14 de abril, que pondrá en escena a 1.500 participantes en 27 disciplinas de 24 deportes como: atletismo, pesas, bádminton, lucha, balonmano, natación, baloncesto 3x3, pelota vasca, béisbol, raquetbol, boxeo, squash, ciclismo BMX, taekwondo, MTB, ruta, esgrima, tenis, futsal, tenis de mesa, gimnasia artística, tiro con arco, judo, triatlón, karate y voleibol de piso y arena.

Mientras que el año deportivo cerrará con los Juegos Bolivarianos Para Todos Ayacucho 2024, entre el 6 al 15 de diciembre, que propone 25 deportes y 27 disciplinas deportivas con 2.725 atletas.

Los deportes son: ajedrez, atletismo, aeromodelismo, básquet 3x3, bocha, billar, danza deportiva, duathlon, canotaje, escalada deportiva, fisicoculturismo, frontón, futsal, gimnasia, remo ergómetro, levantamiento de pesas, karate, patinaje, levantamiento de potencia, racquetbol, skateboarding, taekwondo, teqball, rugby 7, y wushu.

