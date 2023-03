La selección de Ecuador debutará ante Brasil, en el Campeonato Sudamericano sub-17, y contará con el apoyo de varios hinchas ecuatoriano en el estadio Cristhian Benítez, al norte de Guayaquil.

Horas previas al encuentro, que está programado para las 19:00 del jueves 30 de marzo de 2023, los fanáticos de la Tricolor ya se encontraban en las gradas del reducto.

“Vine para apoyar a nuestra selección, por eso que vine temprano. Aparte que quería ver el partido previo (Colombia contra Uruguay), hay que aprovechar que se realiza el torneo en nuestro país”, dijo emocionado el pequeño Luis Quiñonez.

Por su parte, el fanático ecuatoriano Rafael Dominguez destacó que no se quería perder el debut de la Tricolor.

“Nuestro país ha sacado muy buenos equipos jóvenes y esta vez creo que no es la excepción. Ecuador tiene grandes jugadores y no me quería perder el partido ante los brasileños”, recalcó Domínguez.

