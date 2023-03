Hoy debuta La TRI sub 17 ante Brasil: Jugadores a seguir, hora y canal de TV

Esta noche, la selección ecuatoriana de fútbol sub 17 se medirá ante su similar de Brasil en el estadio Christian Benítez. Este partido formará parte del arranque del sudamericano sub 17 y el segundo del grupo A, en donde está ubicado nuestra selección. A las 16:30 jugará Colombia vs Uruguay, equipos que comparten grupo con Ecuador.

La ´mini TRI´ se ha venido preparando con varios partidos amistosos en donde todos fueron victorias del combinado tricolor. Este sudamericano sub 17 mantiene a la expectativa de lo que los jóvenes jugadores ecuatorianos puedan demostrar, pues existen algunos prospectos interesantes a seguir en lo que dure el torneo.

Jugadores a seguir

Kendry Páez

Con apenas 15 años, joven volante que milita actualmente en Independiente del Valle, llamó la atención de los clubes más importantes de Europa tras ganar un torneo juvenil en Austria con el club ecuatoriano. Marcó un golazo en su debut con el primer equipo rayado y ahora será quien comande a la selección ecuatoriana en el ataque.

Kendry Páez, de 15 años, es uno de los jugadores ecuatorianos con mayor proyección internacional. Archivo

Aimar Govea

Destacado por jugar desde los 16 años en Europa, actualmente juega en la sub 18 del Swansea en Inglaterra. Ha vivido en España toda su vida pero sus raíces son ecuatorianas. Fue convocado por primera vez en 2022 para un amistoso.

Aimar Govea con la camiseta de las inferiores del Swansea City. CORTESÍA

Rodrigo Cezar

El delantero brasileño es otro de los jugadores a seguir, no solo para este partido, sino a lo largo de este sudamericano. El jugador que milita en el Santos FC, juega el brasileirao sub 20 y ha tenido destacadas participaciones.

El joven jugador intentará hacer daño a la mini TRI esta noche. SANTOS FC

Hora y canal de TV para el partido

El cotejo entre Ecuador vs Brasil arrancará a las 19h00 y será televisado por la cadena DIRECTV.