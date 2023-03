Con cuatro entradas en la mano, así salió Alejandro Borja de la boletería del estadio Christian Benítez, donde este 30 de marzo (19:00) se tiene previsto dar el encuentro entre Ecuador y Brasil, por el Sudamericano sub-17.

El aficionado ecuatoriano afirmó que tenía alta expectativa por ver el duelo entre el combinado nacional y la Canarinha, pero que especialmente iba a ir, por observar de cerca a Kendry Páez, quien pese a tener 15 años, es una de las figuras principales de Ecuador.

“Voy a estar en el estadio con tres familiares. No siempre se tiene este tipo de torneos en la ciudad, donde se pueden ver a las futuras estrellas sudamericanas, pero principalmente me interesa ver bien el juego de Páez, ya que muy poco lo he podido ver con Independiente del Valle”, sostuvo el hincha nacional.

Borja acotó que al Chucho Benítez tenía previsto llegar alrededor de las cuatro de la tarde, para ver también el primer duelo que se tenía que dar entre Colombia y Uruguay. “Hay que aprovechar que hay doblete. Creo que se darán buenos partidos”.

Al igual que Borja, Mayra Miranda también llegó a las boleterías del estadio que se encuentra en el Parque Samanes (norte de Guayaquil), para adquirir dos entradas, que le permitan ver a la ‘joya’ que tiene la sub-17 de Ecuador.

“Mi esposo, como está trabajando, me mandó para que compre dos entradas: una para él y otra para mí. Me dice que Kendry Páez va a brillar en este torneo y que tenemos que verlo antes de que se lo lleven a otro país”, expresó la aficionada.

Por otro lado, una fuente de la Conmebol, y que prefirió el anonimato, le reveló a EXPRESO que tenían alta expectativa de tener un buen marco de público en las gradas.