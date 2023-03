La selección ecuatoriana de fútbol al fin tiene entrenador. Se trata del español de 49 años, Félix Sánchez, ex-técnico del FC Barcelona juvenil y que recientemente estuvo al mando de la selección de Qatar durante el Mundial del 2022.

El DT #FélixSánchez es el nuevo técnico de @LaTri. ¡Suerte y éxitos profe! — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) March 11, 2023

Definitivamente, algo inesperado por los medios internacionales, incluso para las apuestas deportivas en Colombia y el resto de Latinoamérica que siguen de cerca las noticias y los eventos deportivos en el mundo, para así ofrecer información actualizada a los aficionados de los deportes y las apuestas. De hecho, el nombre del argentino Ricardo Gareca, ex-técnico de Perú, era el que más fuerte sonaba para reemplazar a su compatriota Gustavo Alfaro, que estuvo al frente desde el 2020.

Aunque no se encontraba dentro del radar y aparentemente no cumplía los requisitos de experimentado técnico, como así lo dejó ver la selección ecuatoriana con sus anteriores entrenadores, el pasado de Sánchez como seleccionador es para tener en cuenta.

Empezó a los 21 años trabajando en La Masía, donde logró ascender y tomar la dirección del FC Barcelona en la Juvenil A. Después de graduarse en la prestigiosa Aspire Academy, llegó a Qatar para tomar el mando de la Sub 19, Sub 20 y Sub 23, donde poco a poco fue escalando hasta llegar a la selección mayor en 2017. Ahí consiguió su primer importante logro: sacar por primera vez al país musulmán campeón de la Copa Asiática.

A pesar de no llegar con el mejor de los curriculums, tras quedar eliminado en primera ronda del Mundial como organizador y tres partidos perdidos, la federación ecuatoriana al parecer ha decidido optar por el concepto del formador español, basado en el orden defensivo y velocidad como estrategia para el contragolpe, como así lo dejó ver en la justa mundialista.

¡Bienvenido a @LaTri! pic.twitter.com/yJJN2Rbxhn — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) March 11, 2023

Tercer europeo al mando de la Tri

La historia de la Tricolor con entrenadores españoles no es reciente. De hecho, Félix Sánchez se convierte en el segundo director técnico proveniente de la madre patria y el quinto europeo al mando del combinado nacional.

El polémico entrenador culé, José Plana, llegó en 1949 para convertirse en el primer ibérico en tomar las riendas. Con un fugaz pasar, el español solo dirigió siete encuentros, en la que solo obtuvo un triunfo, las demás solo fueron derrotas.

Pero si ampliamos el abanico, en lo que respecta a entrenadores provenientes del Viejo Continente, nos trasladamos a 1957, donde el italiano Eduardo Spandre se despidió rápido tras cinco derrotas consecutivas. Años más tarde, el montenegrino Dussan Draskovic aterrizó en Quito en 1988 para mejorar la mentalidad y estilo de juego, que llevó a obtener 17 triunfos y 17 empates durante los cinco años al mando.

Finalmente, Jordi Cruyff, hijo del mítico futbolista neerlandés, Johan Cruyff, llegó en 2020, donde fue presentado de manera extraordinaria. Sin embargo, una mejor propuesta del fútbol chino le haría rescindir contrato con la federación ecuatoriana. Se marchó después de unos meses sin haber dirigido ningún encuentro.

Está de más decir que cada entrenador de fútbol es un mundo diferente en cuanto a filosofía de juego y estrategia. A pesar de ello, los números no suman bien para la Tri en cuanto a experiencias con técnicos europeos se refiere. A pesar de que aún no se ha visto a Félix Sánchez plasmar su trabajo en el campo de juego, no se puede dejar de cuestionar si realmente encajará con el equipo mayor, o terminará por dar una sorpresa.