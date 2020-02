Ex futbolista Hristo Stoichokov lideró a la selección de Bulgaria hasta las semifinales de la Copa del Mundo de 1994. Agencia (ag-extra ag-expreso ag-quito)

El exfutbolista búlgaro, Hristo Stoichkov, ganador del Balón de Oro (1994) y goleador del Mundial de Estados Unidos, está en el país para dar unas charlas sobre el manejo del fútbol. Llegó por invitación de Claro, previo a la entrega de los Premios Bichito del Fútbol.

En una conversación con los medios, Stoichkov contó que, entre otras cosas, conoce muy bien al seleccionador nacional, Jordi Cruyff y aseguró que "no se asustará con nada de lo que pase en su trabajo con Ecuador".

Stoichkov fue dirigido por Johan Cruyff, el padre del seleccionador de Ecuador. Inclusive, reconoció que para él era como un Dios. "No era solo mi entrenador, comía en su casa, pasábamos muchas cosas juntos", advirtió.

En ese contexto, explicó que vivió muy de cerca el desarrollo de Jordi Cruyff como futbolista y entendió mucho sobre su personalidad. "Pesó el apellido de su padre. Hubo muchas comparaciones innecesarias. Jordi era diferente, tenía cosas diferentes pero el apellido fue un peso extra. Inclusive no lo llevaba en la espalda, se ponía Jordi", contó.

También siguió de cerca su proceso hasta convertirse en entrenador. Y por eso advirtió que, si bien es la primera experiencia en una selección "él (Jordi) no se va a asustar. Eso lo digo muy claro. Es muy serio, trabajador, no se casa con nadie", aseveró.

Stoichkov explicó que para Jordi Cruyff la disciplina es lo único que no se negocia. "Fue un jugador pulcro con la disciplina, por mucho que se llame fulanito, él no lo considera si no se va a su disciplina. Para él, el equipo es primero, más que él mismo, y que cualquiera", aseveró.

Sobre el estilo de juego que se podría ver con Ecuador, solo advirtió "cada partido será una guerra y les puedo asegurar que estarán los mejores. A él le gustan los jugadores jóvenes, con compromiso", concluyó.