Steven Haro vuelve a Europa con la consigna de seguir escalando

El ciclista ecuatoriano Steven Haro volverá a correr en Europa, continente en el que ya estuvo durante las temporadas 2020 y 2021, en la filial del Caja Rural y en el Team Essax, respectivamente, ambos de España.

Durante ese período, en el que aprendió varias cosas como la cultura ciclística o la forma de correr en pelotones de más de 100 ciclistas, el imbabureño de 26 años de edad volvió al país para competir con el Team Banco Guayaquil y ahora se vinculará al Bialini Global Cycling de Polonia.

“Es una alegría iniciar el año con mi regreso a Europa... arrancar con energía y con los sueños intactos que siempre nos hemos planteado”, precisó el pedalista a Diario EXPRESO.

De acuerdo con los registros, el conjunto polaco es de categoría amateur; sin embargo, disputa carreras profesionales y de la élite, como las clásicas en Francia e Italia, además de ser uno de los potenciales invitados de la Vuelta a Portugal y el Tour de Polonia; este último parte del calendario UCI World Tour.

Haro considera la oportunidad como “la última” para demostrar sus condiciones. “Ya se me vienen los años encima y quiero aprovechar al máximo, disfrutar. Vamos a ir a romperla en Europa”, aseguró motivado el ciclista tricolor, quien acotó que lo vivido en su anterior paso en el viejo continente le servirá para adaptarse y cumplir en esta nueva experiencia.

“En el ciclismo existe un solo idioma que es pedalear... ya el resto pues me defenderé como pueda. Estoy contento e ilusionado, de ahí que al resto de cosas no le tomo tanto asunto porque a lo que voy es montar bici y a disfrutar de las competencias”, dijo.

Según comentó, el Bialini Global Cycling lo venía observando desde hace algún tiempo, por lo que finalmente su rendimiento en la pasada Vuelta al Ecuador los convenció de ficharlo. “Hemos decidido dar un paso adelante e ir con ellos”.

Tomar la decisión de emigrar a Polonia no fue fácil para el campeón de la Vuelta al Ecuador 2021, sin embargo, considera que fue lo más “acertado”. El corredor que vivirá en la capital polaca, Varsovia, sede del equipo.

Sobre abandonar el Team Banco Guayaquil, con el que corrió entre 2022 y 2023, fue una de las cosas que más lo hicieron pensar, destaca. “La verdad un poco triste por dejar la familia que hicimos en el equipo, donde prácticamente fui de los pioneros en este ambicioso proyecto”, añadió.

Sin embargo, Haro sabe que a veces hay que tomar otros rumbos para seguir surgiendo. “Esta decisión no ha sido nada fácil, he hablado con mi familia, especialmente con mis padres, quienes son los que están día a día”, aseguró.

Para llegar en buena forma, el imbabureño se ha preparado con el entrenador español Javier Solano, quien también incidió en la contratación del Bialini Global Cycling y pertenece al elenco World Tour UAE Emirates; esta última escuadra a la que aspira llegar Haro. “Espero seguirla rompiendo en carreras y esperamos que si Dios quiere me da la suerte de estar en el UAE Emirates con Solano”, señaló.

Haro aún no conoce el calendario que cumplirá, no obstante, espera cumplir con los seis o siete meses que tiene programado el equipo y si le da tiempo correr la Vuelta al Ecuador 2024, que se cumplirá entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.

El viaje del imbabureño está previsto para la segunda o tercera semana de marzo y tendrá la responsabilidad de ser líder del equipo. “No es mi primera vez que voy a estar de líder y en el equipo me tienen bastante confianza, así que no los voy a defraudar y para eso me preparo duro”, sostuvo.

Haro viajará con esa responsabilidad y también con la idea de seguir abriendo camino a otros corredores nacionales para que puedan dar el salto al ciclismo europeo.

