Abierto de Australia: Naomi Osaka y un regreso frustrado

Era el partido estelar del debut del Abierto de Australia y no desentonó, aunque el resultado no fue el que se esperaba. La japonesa Naomi Osaka cayó derrotada este lunes 15 de enero en primera ronda frente a la francesa Caroline Garcia, cabeza de serie número 16, que se impuso por 6-4 y 7-6 (2) en una hora y veintiséis minutos.

Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams, dos de ellos en Australia (2019 y 2021), se despidió del torneo nada más comenzar, quince meses después de jugar su último Grand Slam, tras abandonar la actividad en septiembre de 2022 para ser madre de una niña el pasado de julio junto con su pareja, el rapero Cordae.

Digno de un partido de admirar, la tenista japonesa protagonizó una curiosa anécdota durante su compromiso. En uno de los descansos para el posterior cambio de lado, la japonesa aprovechó para sacar un libro y ponerse a leer mientras esperaba para reanudar el juego.

“Cuando entrenaba en Los Ángeles estaba realmente preocupada de no poder seguir el ritmo de ninguna de las chicas con las que he jugado. Al venir aquí y jugar tres partidos difíciles, me siento segura de poder jugar, al menos puedo desafiarlas. La competitividad que hay en mí está realmente frustrada por no ganar estos partidos, por supuesto. Así que no diría que este regreso es lo que pensaba porque deliro lo suficiente como para pensar que podría haber ganado el torneo. Creo que este delirio es lo que me permite ganar los torneos”, precisó.

Osaka además habló sobre el cronograma que tiene previsto disputar a corto plazo: “Definitivamente estoy pensando en jugar en Dubai, Indian Wells, Miami, Charleston y luego probablemente hacer una temporada completa de arcilla”.

La jornada de este lunes también deparó las victorias de la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie y vencedora en el último torneo en Auckland, quien ganó a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6-3 y 6-0, de la tunecina Ons Jabeur, la brasileña Haddad Maia y la ucraniana Elina Svitolina.

La sorpresa de la jornada llegó por parte de la vigente campeona de Wimbledon, la checa Marketa Vondrousova, quien perdió 6-1 y 6-2 ante la ucraniana Dayana Yastremska, lastrada por los problemas de cadera que la obligaron a la retirada en el torneo de Adelaida la pasada semana.

