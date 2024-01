Lionel Messi consigue su tercer premio The Best

Thierry Henry recibió el The Best por Leo Messi, quien no asistió a la gala.

El argentino Lionel Messi se hizo con su tercer galardón The Best a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé, durante la gala celebrada el lunes 15 de enero en Londres.

Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint-Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022) hasta el 20 de agosto de 2023.

El de Rosario ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Mbappé y Karim Benzema.

En octubre, Messi recibió en París su octavo Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina, la tercera estrella en la camiseta de la Albiceleste.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí se llevó el premio a la mejor jugadora, tras una temporada brutal para la futbolista, quien con el Barcelona ganó Liga Española, Champions League y Supercopa de España, y con España la Copa del Mundo.

