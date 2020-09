A la sombra del pasado

Pedro Ortiz y Javier Burrai no son nombres indiferentes en el mundo de arqueros que existe en el fútbol ecuatoriano. Y no por ser los guardianes de los pórticos de Emelec y Barcelona, respectivamente, sino por lo que lograron antes de ser parte de los clubes del Astillero.

El primero salió campeón -con Delfín- de la LigaPro con sendas presentaciones que hasta lo llevaron a ser convocado para la selección ecuatoriana de fútbol. Mientras que el argentino se convirtió en una muralla en el arco de Macará de Ambato, con el que logró historia y terminó primero de la temporada regular con la valla menos batida (17 goles en 30 partidos).

Pero también llegaron a ocupar el puesto de dos emblemas en estos clubes: Esteban Dreer y Máximo Banguera. En redes sociales hay quienes se han quejado de Ortiz por sus constantes retrasos en el juego y por no ser tan preciso con los pies como sí era su antecesor, de Burrai señalan los mano a mano y su inseguridad en los balones aéreos. Síntomas que han hecho extrañar a los anteriores porteros.

EXPRESO conversó con dos exporteros de ambos clubes y reconocen que estar en el arco de Emelec y Barcelona no es tarea fácil y tomará un tiempo para que se afiancen.

“A mí me parece que Burrai tiene grandes condiciones en el arco y algo que muchos no consideran es que un arquero se llena de seguridad con el apoyo de sus defensores y Barcelona ha tenido algunos problemas en esa línea. Me recuerdo por momentos a (Pablo) Santillo”, dijo Víctor ‘Espartaco’ Mendoza.

Erwin Ramírez, exportero azul de los 90, dio su voto de confianza a Ortiz y pide paciencia a la hinchada.

“No es fácil reemplazar a una figura como lo fue Dreer, pero Ortiz tampoco se ha encontrado con el mejor Emelec para sentirse arropado. Tiene cosas que mejorar como el saque largo con el pie y se nota que Rescalvo trata de pulirle ciertos detalles con la pelota en sus pies. Es un arquero que salió campeón y fue protagonista. El hincha debe respaldarlo y esperarlo”, cerró.

Para saber:

Contrato

Javier Burrai firmó por cuatro temporadas con el cuadro amarillo. Ortiz se vinculó a Emelec, al igual que Burrai, por cuatro años.

Portero argentino

La última vez que hubo un arquero gaucho en Barcelona fue en 2009, Pablo Santillo.

Un tricolor estelar

Wilmer Zumba en 2011, debido a lesiones del portero estelar (Klimowicz), fue el último arquero titular ecuatoriano en el Club Sport Emelec.