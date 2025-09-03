Solidarikart recaudó fondos para familias afectadas en la Vuelta Automovilística

Fue una jornada distinta. La misma pista de karting que regularmente suele tener bólidos corriendo a gran velocidad, vivió el fin de semana pasado una fecha atípica cuando los participantes lucieron su nivel por una buena causa: recaudar fondos para las víctimas del accidente ocurrido en la Vuelta Automovilística al Ecuador 2025.

Solidarikart llevó por nombre la carrera y exhibición de autos benéfica que se desarrolló en el Kartódromo Internacional de Guayaquil, al norte de la ciudad, donde se dieron cita pilotos de todo el país, quienes apoyaron la iniciativa no solo con su presencia en la competencia, sino también con implementos que formaron parte de una gran subasta de trajes, guantes, cascos y muchos otros artículos más, que ayudaron a incrementar los fondos para las familias afectadas.

A más de las carreras de karting en 11 categorías, el público disfrutó también de pilotos con más experiencia como Henry Taleb, Roberto Gilbert y Alejandro Carmona, quienes dieron una exhibición al mando de los autos que compitieron en la Vuelta a la República. Eso sin contar la exposición de autos clásicos, realizada en el mismo recinto.

Al final se premió a los campeones y en menos de 24 horas se realizó la entrega de los fondos recaudados a los beneficiados, entre ellos María del Pilar Terreros, en representación de Santiago Ortiz (fallecido), Felipe Ortiz (sufrió la amputación de una pierna); Sandra Lata en nombre de Edison Josué Saltos (múltiples fracturas y amputación de un dedo); José Merino, por Daniela Merino (fallecida); y Angela Tenecota, por Álex Apunte (múltiples traumatismos).

