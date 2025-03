Simón Ruiz: "Duele ver la realidad de El Nacional"

Simón Ruiz (c) ahora transmite la experiencia ganada en El Nacional y la selección ecuatoriana, a niños y jóvenes de Quinindé.

Simón Ruiz Micolta, exfutbolista y quien fue parte de la Tricolor, ahora tiene un nuevo campo de acción: la formación de jóvenes talentos en Esmeraldas. Su trayectoria, marcada por el profesionalismo y la dedicación, ahora se manifiesta en su compromiso con una escuelita de fútbol que busca brindar a los niños no solo habilidades deportivas, sino también un apoyo integral en sus vidas.

A sus años de experiencia en el fútbol profesional, Ruiz ha decidido volcar su conocimiento y pasión hacia la enseñanza. “A esta edad, hay que tomar la decisión de compartir toda esa experiencia y capacidad con la juventud”, expresa con convicción.

Su escuelita, aunque aún no formalmente constituida, lleva por nombre Capi Fútbol Club y ha estado en funcionamiento durante tres años, acogiendo a alrededor de 60 niños en Quinindé. Algunos de estos pequeños están dando sus primeros pasos en el deporte, mientras que otros ya tienen una noción clara de lo que significa jugar al fútbol, incluso soñando con emigrar para seguir sus aspiraciones deportivas.

La motivación de Simón para establecer la escuelita radica en su amor por el fútbol y su deseo de guiar a los jóvenes. “He trabajado como profesor durante ocho años y luego me dediqué a entrenar equipos de segunda categoría”, menciona. Su enfoque no se limita a la técnica futbolística. Ruiz entiende que muchos de los niños provienen de contextos difíciles y que necesitan apoyo no solo en el campo, sino también en sus hogares. “Hay chicos que requieren mucho de nuestra guía”, añade, enfatizando la importancia de acompañarlos en su desarrollo personal y deportivo.

El legado de Simón Ruiz no se limita a su labor actual. Su carrera profesional incluye momentos destacados, como su paso por clubes importantes como El Nacional, Técnico Universitario y Universidad Católica, así como su participación en la selección nacional durante las eliminatorias para el Mundial Francia 1998.

“El fútbol me dejó grandes amistades y una experiencia invaluable”, reflexiona, recordando su mejor gol, anotado en un partido de Copa Libertadores contra Racing Club de Argentina en 1997, un disparo potente que resonó en la memoria de los aficionados.

TRISTE POR EL MOMENTO DE EL NACIONAL

Disputó con El Nacional la Copa Libertadores en 1997. Le marcó un gol a Racing, el que calificó como el mejor de su carrera. ARCHIVO / EXPRESO

Simón reflexiona sobre la situación actual de El Nacional con una mezcla de nostalgia y preocupación. “El Nacional ha sido históricamente un club emblemático y protagonista en el fútbol ecuatoriano, con una rica tradición y un legado de éxitos que nos llenaba de orgullo”, comenta.

Sin embargo, reconoce que en los últimos años ha enfrentado una crisis profunda, marcada por problemas administrativos, falta de inversión y una gestión ineficaz que ha afectado su rendimiento en la cancha. “Es doloroso ver cómo un equipo que solía ser sinónimo de competitividad y talento se encuentra luchando por mantenerse en la categoría”, añade.

Ruiz enfatiza la necesidad de un cambio radical en la estructura del club, apostando por una planificación a largo plazo y una mejor captación de talentos, para recuperar la esencia que hizo grande a El Nacional y devolverlo a su lugar en la élite del fútbol ecuatoriano.

Justamente con los puros criollos, el equipo de sus amores, marcó el que considera el mejor gol de su carrera. Recuerda con emoción ese 2 de marzo de 1997, cuando se enfrentaron a Racing en la Libertadores. “Ese gol es especial para mí porque no solo significó una victoria importante, sino que fue un momento determinante de mi carrera”, explica.

Ruiz describe la jugada: “Recibí el balón fuera del área tras un tiro libre y, en un instante de inspiración, decidí disparar. Fue un tiro potente que se coló en la red, dejando al arquero sin reacción. La sensación de ver el balón entrar y escuchar el grito de la hinchada es indescriptible”.

DISCIPLINA Y COMPROMISO, LA CLAVE

Simón Ruiz tiene su escuela de fútbol llamada Capi, conformado por niños y jóvenes de su natal Quinindé. LUIS CHEME / EXPRESO

Cuando se le pregunta qué consejo daría a los jóvenes que aspiran a ser como él, responde con humildad: “No creo que puedan superar mi recorrido, pero sí pueden encontrar su propio camino”.

Para él, la clave del éxito radica en la disciplina y el compromiso, tanto dentro como fuera del campo. “Siempre inculcamos disciplina en cada acción que realicen, ya sea en el fútbol o en su vida cotidiana”, destaca, reafirmando su papel como mentor.

Simón continúa vinculado al fútbol, no solo como entrenador, sino como un faro de esperanza para muchos jóvenes que buscan una salida a través del deporte. Su escuelita se ha convertido en un espacio de formación integral donde se cultivan no solo habilidades futbolísticas, sino también valores fundamentales como la perseverancia y el trabajo en equipo.

