Miryam Núñez se reinventa por su último ciclo olímpico en ciclismo

Desde que la ciclista ecuatoriana Miryam Núñez sufrió el accidente de tránsito en 2022, ha tenido una serie de altibajos en su carrera, entre ellos pasar por varios equipos como el Massi Tactic de España o el franco español Primeau Velo Groupe Abadie.

Para la corredora, el haber sido atropellada, mientras entrenaba autopista General Rumiñahui le cambió la vida; de ahí que “recién ahora estoy volviendo a disfrutar sobre la bicicleta”, le confesó a EXPRESO.

Volta a Catalunya: Richard Carapaz escala al Top Ten a falta de 2 etapas Leer más

Quien en su momento fuera considerada el principal referente del ciclismo de ruta femenino, tuvo tras el percance una carrera de cuatro años en Europa, luego de lo cual recién tomó la decisión de regresar al país para vincularse al LIV Toscana. Pese a ello, por situaciones que no quiso revelar, las cosas no fueron como se lo esperaba, por lo que en este 2025 decidió que su carrera debía toma otro rumbo y reinventarse.

“Ahora soy parte del equipo Macizo Banrural. No podía estar en un lugar donde no sepan valorar el esfuerzo de una. Ahora, en la escuadra guatemalteca, me permitirán ser líder en tres de las cinco carreras importantes que se disputan en Latinoamérica”, mencionó visiblemente renovada.

Las Vueltas a Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y El Salvador, serán en las que la deportista de 31 años basará su año internacional.

Campeona de la Vuelta cafatera 2020, quizás la más importante de su carrera, a la riobambeña se le abrieron las puertas del ciclismo europeo, siendo considerada como Carapaz, pero en damas.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, la aparición de nuevos nombres como los de Esther Galarza (Pato Bike BMC Team) o Natalia Vásquez (Movistar Best PC), quien es la actual campeona nacional de ruta élite y sub 23, le han ido quitando protagonismo.

Siga leyendo: (Jhordy El Vikingo Mina va por el título nacional de peso Wélter)

Pero eso no le quita el sueño. Más bien la ciclista mencionó estar contenta porque “han aparecido nuevas chicas porque eso enriquece al ciclismo y eso también me obliga a no confiarme de que ya solo con mi presencia ya gané, sino a esforzarme cada vez más”.

Núñez confiesa que el estar lejos de la familia por mucho tiempo sí la llegó a afectar; eso sin contar que algunos accidentes que tuvo en las competencias perjudicaron su nivel, sin embargo, cree que “cada caída deja una enseñanza y cada cicatriz tiene una historia, por suerte de todas ellas me he sabido levantar”.

Sobre un posible retiro, Myriam contesta: “Mantengo el sueño de clasificar a los JJ.OO. Los Ángeles 2028; ese será mi último intento porque estoy a puertas de dar un paso al costado de lo que es el ciclismo profesional”, aseguró.

La deportista quedó tendida en el pavimento a la altura del Puente 8 de la autopista General Rumiñahui en febrero de 2022. Cortesía

Debut internacional 2025

La ciclista tricolor abrirá su temporada 2025 en el Tour El Salvador, que se cumplirá del 2 al 6 de abril. La ronda centroamericana contará con la participación de 18 equipos provenientes de 11 países, entre ellos Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Suiza.

“Será la primera vez que dispute una carrera en ese país y espero estar peleando la clasificación general, sé que no va a ser fácil, pero voy a dar pelea junto con mi equipo”, manifestó la riobambeña.

El Movistar Best PC también estarán en El Salvador

La integrantes del equipo listas para competir. Cortesía

La actual campeona nacional de ruta élite y sub 23, Natalia Vásquez, liderará al equipo femenino del Movistar Best PC durante la agenda de carreras que sostendrá el elenco nacional en El Salvador, entre ellas el Gran Prix Surf City (1 de abril), el Tour al Salvador (del 2 al 6 de abril) y los Gran Prix de El Salvador, Presidente y Boquerón (8, 9 y 10 de abri).

Además de Vásquez, el elenco nacional estará conformado por Marcela Peñafiel, Ana María Torres, Ana Sol Salgado y Camila Vega.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!