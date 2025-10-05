Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El FC Barcelona busca recuperar el liderato del campeonato español con un triunfo en la visita al Sevilla

Por la octava fecha de LaLiga, el FC Barcelona visita este domingo 5 de octubre, desde las 09:15 (de Ecuador) al Sevilla, con la mira puesta en recuperar el liderato que le arrebató el Real Madrid con el triunfo 3-1 sobre el Villarreal.

Te invitamos a leer: Ecuador convoca a 28 jugadores para los amistosos ante Estados Unidos y México

Tras sufrir su primera derrota de la temporada, ante el PSG en la Champions League (2-1), el FC Barcelona regresa al campeonato español de nuevo sin Lamine Yamal, quien recayó de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y estará otras dos o tres semanas de baja.

El extremo azulgrana regresó lesionado del último parón de las selecciones, pero el equipo sobrevivió sin él, logrando cuatro victorias en otros tantos partidos durante su ausencia. Ahora, el Barça tendrá que volver a hacerlo sin él y la primera cita es el Sánchez Pizjuán.

En el partido de Champions ante el PSG, no solo Lamine Yamal, sino muchos jugadores azulgranas acabaron fundidos por el ritmo endiablado que impuso el cuadro galo, por lo que se espera que el técnico, Hansi Flick, siga con su política de rotaciones para visitar al conjunto andaluz.

El '10' del Barça regresa a una enfermería que siguen ocupando los porteros Ter Stegen y Joan García, los centrocampistas Gavi y Fermín y el delantero Raphinha. El preparador germano, por tanto, no tiene mucho donde elegir.

El delantero Lamine Yamal será baja para el duelo ante Sevilla. Alejandro García / EFE

Roony Bardghji podría ser el recambio en el extremo derecho de Lamine Yamal y Lewandowsky recuperar la titularidad como '9' en detrimento de Ferran Torres. Y en defensa, se prevé que el técnico alemán cambie de nuevo la pareja de centrales, por lo que Araujo y Christensen entrarían por Cubarsí y Eric García.

Invicto en LaLiga, el Barça confía sumar un nuevo triunfo que le reafirme en liderato, ante un rival que últimamente le resulta propicio, pues hace una década que no le derrota en el torneo de la regularidad, donde los azulgranas suman cinco victorias consecutivas.

Los datos claves del partido

Fecha: Domingo 5 de octubre

Hora: 09:15 (de Ecuador)

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán

Transmite: DSports, canal 610 y 1610, y DGO (plataforma de streaming)

Sigue en vivo Sevilla vs. FC Barcelona

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!