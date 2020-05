Servio Cabrera dice que no votó en el Congreso de la FEF, pero que lo contabilizaron a favor de Estrada

Servio Cabrera, presidente de la Asociación de Fútbol del Azuay aseguró que por problemas técnicos no pudo escuchar gran parte, mucho menos votar, en el Congreso Extraordinario virtual, que se cumplió el pasado 1 de mayo de 2020 y que terminó aprobando la reestructuración del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con Jaime Estrada como presidente.

Esteban Paz: "No protejo a Egas, quiero que se sepa la verdad y que se lo resuelva en el marco legal" Leer más

"Fue un sentir feo. Creo que el Congreso debe ser presencial. Me tocó vivir de todo (en el virtual). De todas las cuatro horas pude estar con la señal un 20 %. Por esos problemas técnicos la Asociación de Fútbol del Azuay no pudo votar. No pudimos conectarnos ni el gerente Rafael Peñaherrera, ni el síndico, ni yo", dijo Cabrera a Minuto91, de Cuenca.

El presidente de la Asociación de Fútbol del Azuay, Servio Cabrera, señala que no tuvieron acceso al voto en el último congreso extraordinario de @FEFecuador(No se pudieron contactar), sin embargo asoman como si lo hubieran hecho. Enviarán un comunicado resaltando la molestia. pic.twitter.com/ZAwHpITW6u — Juan Diego Cornejo (@jdiegocornejo70) May 4, 2020

El directivo insistió en que no estuvo bien manejar la situación de esa manera. "Unos cuarenta minutos antes de las votaciones me quedé sin señal, llamé al gerente y me dijo lo mismo, me mandó una captura de pantalla mostrando que no podíamos entrar. Fue lastimoso porque unas cosas tan delicadas no se tienen que hacer al apuro, y se tiene que manejar en otro sentido, siguiendo órdenes y lineamientos de acuerdo a las leyes deportivas".

Cabrera anunció que enviarán una carta de protesta porque no alcanzaron a votar. "Me enteré que hay un audio. En las primeras llamadas para votar no respondió nadie de la asociación porque teníamos problemas para conectarnos, pero dicen que en la tercera llamada han dicho a favor, pero nunca manifesté a favor o en contra", agregó.

El directivo considera que no viene al caso decir si estaba a favor o en contra porque "ahora es extemporáneo". De todas maneras, se mantiene en contra de que se realicen congresos de manera virtual.