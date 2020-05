Lucía Vallecilla defendió la presencia de El Nacional en el congreso de la FEF

Mucho se ha hablado sobre la carta firmada por los presidentes de El Nacional, Barcelona y Emelec, en la que respondían a ciertas aseveraciones del directivo de Liga de Quito Esteban Paz. El dirigente albo había manifestado en su cuenta de Twitter que el Congreso Extraordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), celebrado el 1 de mayo de 2020, es un "circo" porque se realizó entre informalidades.

La presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, se refirió a dichas declaraciones en una entrevista a través de una emisora de radio local. Allí lamentó las palabras de Paz y recordó, además, que ese directivo trató de sancionarla cuando fue elegida presidenta de los criollos, al recordar que ella tuvo vinculación con el expresidente de la FEF, Luis Chiriboga, a quien defendió como su abogada.

"Nosotros no somos un circo ni tampoco payasos. Nos merecemos el mismo respeto que ellos se merecen. Ellos hablan luego del congreso. Yo fui la que llamé a los presidentes para hacer ese comunicado para aclarar las cosas. Si querían defender su postura, debían presentarse y dar sus argumentos para cambiar nuestra opinión", sentenció Vallecilla.

Según indicó la dirigente militar, Paz tuvo problemas con ella desde que asumió la presidencia del Bitri. Recordó que le pusieron una denuncia el día que asumió su cargo al frente de los criollos. "El señor Esteban Paz quería sacarme apenas entré, yo no lo voy a querer suspender ahora con esas declaraciones”.

Por otro lado, Vallecilla se refirió al distanciamiento con AFNA, entidad que no participó en el Congreso del 1 de mayo de 2020 pese a que así lo ordenó su gerente, Nicolás Vega. "El club El Nacional pidió un congreso, ¿cómo es posible que me pidan horas antes que me salga para apoyar a AFNA? Las instituciones no se manejan bajo capricho”, expresó la dirigente. En ese Congreso participaron otros 45 directivos que dieron su respaldo a Jaime Estrada.