Serie B Ecuador 2025, recta final: ¿Quiénes aspiran al ascenso y quiénes descienden?

La Serie B del fútbol ecuatoriano ya está llegando a su final después de una polémica temporada llena de dudas

Arrancó la fecha 7 del hexagonal de ascenso y descenso de la LigaPro Serie B, en donde varios equipos ya están perfilados a ascender como a descender.

Por la fecha 7 del hexagonal de ascenso, 9 de octubre le ganó 2-1 a Independiente Juniors y cortó distancias con un Guayaquil City que ya tiene todo para llegar a la primera categoría. Los ciudadanos se encuentran primeros en el hexagonal con 52 puntos, seguidos por Leones del Norte que tiene 46 unidades, una más que Gualaceo, que tiene 45 puntos a lo largo de la temporada.

En el hexagonal de descenso, la fecha 7 comienza el 8 de octubre. Chacaritas y 22 de Julio abrirán las fecha a las 15:00, luego, Vargas Torres recibirá a Vinotinto a las 19:00 el mismo día. el 9 de octubre, en pleno feriado, Cumbaya se enfrenta a un Imbabura casi que resignado a descender a las 15:30.

El segundo hexagonal tiene las cosas más claras, ya que Imbabura y Chacaritas tienen 23 puntos cada uno, a 10 puntos de su rival más cercano, 22 de Julio, que ostenta 33 puntos, a falta de 4 partidos.

La lucha por el ascenso es reñida en la Serie B

Leones del Norte están en la pelea por ser uno de los equipos de la Serie B que ascienda en 2025. cortesia

Leones del Norte, Gualaceo y 9 de octubre, son los equipos con vivas posibilidades de llegar a la LigaPro serie A, mientras que Chacarita e Imbabura son los más apuntados para llegar al 'infierno' de la segunda categoría.

Pese a los problemas con las supuestas apuestas y amaños deportivos desde inicios de temporada, el campeonato se ha desarrollado como si no ha pasado nada. Gualaceo, uno de los equipos más señalados en este caso, se mantiene con posibilidades de ascender, estando a solo un punto del 2do lugar y con la oportunidad de llegar al mismo, ya que el próximo sábado 11 de octubre, a las 15:30 se encuentran vs Leones del Norte, su rival directo en esa lucha.

En el segundo hexagonal la tabla parece que no va a cambiar, tomando en cuenta que la diferencia de los dos últimos con su máximo perseguidor es de 10 puntos a falta de 4 fechas. Además, Chacarita e Imbabura se enfrentan en la ultima fecha, algo que liquidaría la oportunidad de alguno de los dos de quedarse en la Serie B.

