Sergio Ramos se perderá los partidos contra Liverpool y el clásico

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, ha explicado que la lesión muscular que sufre en el gemelo interno de la pierna izquierda, que desveló este jueves 1 de abril de 2021 su club, se produjo tras el encuentro ante Kosovo, en el que jugó únicamente los últimos minutos.

Barcelona: Mario Pineida, el llamado a jugar por la banda derecha Leer más

El central, por medio de sus redes sociales, ha comentado que lleva "unas semanas bastante duras". "Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel", escribió

También explicó cuando y cómo se produjo la lesión.

"Tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular", apuntó.

El central se perderá la eliminatoria completa de Champions League ante el Liverpool y también, casi con seguridad, el Clásico.

"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís", comentó en estas frases dirigidas a los aficionados.

"No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", finalizó Sergio Ramos.