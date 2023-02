El París Saint-Germain perdió el 14 de febrero, frente al Bayern, su tercer partido consecutivo y el ambiente de crispación fue más que visible. Sergio Ramos agredió a dos fotógrafos tras la derrota a manos del Bayern Múnich, en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Ni el club francés ni el jugador se han pronunciado con respecto a los videos que circulan en redes sociales.

Sergio Ramos es un fenómeno dentro de la cancha y un completo idiota fuera de ella:

Una actitud que le ha valido un aluvión de críticas en las redes sociales: "Me gustas, pero fallaste con el fotógrafo", "qué persona más desagradable eres" o "Capi estamos esperando las disculpas", "millonario mimado", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su última foto en Instagram.

Sergio Ramos solo habló de la derrota: "Nos ha faltado personalidad"

"En la primera parte salimos a esperarlos, en la segunda tuvimos más espacios. El resultado es malo porque no hemos sabido aprovechar el apoyo de nuestro público", afirmó.

"Nos ha faltado personalidad con el balón, tenemos que aprender, no hay que conformarse con esto. Nos espera una vuelta ilusionante en la que tenemos que dar la vida", agregó.

"Todos queremos ganar. Pero el fútbol tiene esto, no importa como juegues, lo que importa es el resultado. Ahora tenemos que mantener la cabeza fría. Los que tenemos más experiencia tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que dar la vuelta a esto", dijo el jugador del PSG, que encadena tres derrotas consecutivas.

Ramos no quiso hablar de su futuro tras esta temporada: "Vivo al día, trato de disfrutar del estado que estoy teniendo, desde el final de la temporada pasada me voy sintiendo bien y eso es lo que me hace dar todo por el equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá".