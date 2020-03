Selección ecuatoriana: Jordi Cruyff, sin fecha de retorno

Jordi Cruyff, entrenador de Ecuador, quien está en España cuidándose del COVID-19, no tiene fecha de regreso al país, según el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Jaime Estrada.

“La realidad es que él está fuera del país. Tenemos entendido que la Unión Europea hace una semana cerró sus fronteras por un mes y no va a poder salir de allá. Sin embargo, también lo que nosotros creemos es que en Ecuador se va a extender por la gran cantidad de infectados por coronavirus”, dijo Estrada sobre el técnico hispano-neerlandés, quien salió del país el pasado 13 de este mes.

Coronavirus: El utilero de Emelec atraviesa un calvario por problemas respiratorios Leer más

El dirigente de la Ecuafútbol aseguró que tampoco tienen conocimiento del trabajo que está realizando Cruyff con la Tricolor, mientras cumple la cuarentena en España.

“Por redes sociales hemos podido ver que está haciendo teletrabajo, pero de ahí nosotros no conocemos más. Hasta el día de hoy no nos hemos sentado a conversar con Cruyff. El directorio no conoce en absoluto el despliegue que está llevando”, explicó Estrada.

Además, destacó las decisiones de los técnicos de los clubes locales, quienes se quedaron en el país “respetando el contrato y el compromiso que tienen con sus clubes”.