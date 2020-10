Selección ecuatoriana: Hernán Galíndez quiere ganarle a Argentina

Mientras unos no quieren vestir la camiseta de la Tricolor, hay otros que, sin ser ecuatorianos de nacimiento, desde hace varios años han expresado su deseo por hacerlo.

El nacionalizado Hernán Galíndez ya luce la ropa de la selección ecuatoriana Leer más

Uno de ellos, que siempre ha estado ilusionado con ser convocado a la selección de Ecuador, es el golero argentino nacionalizado ecuatoriano, Hernán Galíndez.

El portero de la Universidad Católica de Quito, quien recibió el llamado de Gustavo Alfaro, tras la baja de Johan Padilla, por haber dado positivo en su prueba de Covid-19, aseguró que esta convocatoria era “un viejo anhelo” personal.

En una entrevista con el portal Olé de Argentina, el golero de 33 años manifestó que no piensa volver a vivir a su país de nacimiento y que espera vencer a la Albiceleste, en el duelo que se dará este 8 de octubre, en Buenos Aires, por el inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

"Ecuador es el país que yo elijo para vivir y para vivir después de que me retire. No planeo volver a vivir a Argentina. Vivo acá hace nueve años, mis dos hijos son ecuatorianos, soy muy feliz en el país. La gente me quiere muchísimo, no solamente en el equipo que yo juego, sino en todos los equipos. Es increíble la cantidad de gente que me escribió desde que salió la convocatoria. No puedo creer el cariño que recibo. Soy ecuatoriano y quiero ganarle a Argentina", indicó el golero.

Sobre su oportunidad en la Tri, Galíndez afirmó que esperará paciente alguna chance de atajar, pues está consciente de que el puesto se lo ha ganado el golero Alexander Domínguez.

"Vengo a aportar desde el lugar que me toque. Tratar de hacer el aporte para el grupo. Alexander tiene una trayectoria enorme en la selección, ha jugado mundiales, Copa América. Es un grandísimo arquero, lo admiro. No vengo a pelear el puesto, sino a ayudar al grupo".

Galíndez además recordó que en su infancia conoció a Lionel Messi, ya que vivían cerca en un barrio de la ciudad de Rosario.

Selección ecuatoriana: Gustavo Alfaro definirá el equipo titular en Argentina Leer más

"Éramos los dos de zona Sur, vivíamos más o menos cerca. Nos enfrentamos en todas finales, tengo algún DVD de haberle ganarle un partido, pero casi siempre ganaba él. Ya demostraba de chiquito lo monstruo que era. Pero como saben todos a los 12 años se fue a España. Nunca más nos enfrentamos".

Por otro lado, el golero de la Católica tuvo este martes 6 de octubre su primer entrenamiento con el grupo Tricolor.