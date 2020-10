Selección ecuatoriana: Gustavo Alfaro definirá el equipo titular en Argentina

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección ecuatoriana, manifestó que aún no tiene el once con el que va a jugar ante Argentina, sin embargo está en busca del mismo.

"Todavía no he podido diseñar una estrategia para jugar ante Argentina, no he tenido todo el plantel, el miércoles lo haremos en la última práctica", expresó el seleccionador nacional.

El exestratega de Boca, que debutará en el banquillo tricolor el jueves 8 de octubre en La Bombonera, dejó saber que "primero buscará conformar un grupo y luego un equipo".

Alfaro lamentó la baja del meta Johan Padilla tras el positivo por COVID-19 y expresó que el nacionalizado Hernán Galíndez, golero de la Universidad Católica, será su reemplazante.

Así mismo dijo que se hizo todo lo posible para que Cristhian Noboa llegue al duelo ante Argentina "pero por las conexiones aéreas fue imposible".

Sobre la negativa de Cristian Ramírez y Felipe Caicedo a integrar la Tri dijo que habló con ellos, respeta la decisión de ambos, "pero que está seguro que con el tiempo todos los jugadores ecuatorianos querrán estar en la selección".