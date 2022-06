A cinco meses del Mundial de Qatar 2022, la Tricolor tuvo su primer amistoso ante su similar de Nigeria, el 2 de junio en Estados Unidos, y para el estratega argentino el elenco ecuatoriano aún necesita corregir ciertas cosas.

Gustavo Alfaro: "Siento una expectativa de participar activamente en una Copa del Mundo" Leer más

Pese a que Ecuador se impuso 1-0, Alfaro reconoció que sus dirigidos están lejos del juego que buscará plasmar en la cita ecuménica de noviembre.

"La selección está en un 30% de lo que aspiro. Era un partido complejo para arrancar de la serie de amistosos por el inconveniente que tuvimos por el tema visas, jugadores que llegaron en la tarde de ayer (miércoles 1 de junio). Armamos el equipo que mejor podíamos poner y no el que queríamos. En dos semanas no se pierde el estado de forma, pero sí el tiempo de competencia”, comentó Alfaro, tras el duelo ante Nigeria.

“Esta es una demostración que no nos avanza porque había que tener las virtudes que nosotros mostramos en Sudamérica, pero que no vamos a poder hacerlo ante clubes de África. Hay una planificación específica para cada uno de ellos porque uno tiene identificado las cosas que le faltan al equipo. Son las cosas que me quedan en debe, era el primer paso que dábamos para el mundial”.

El DT argentino afirmó que haber enfrentado al cuadro africano es algo de lo que se toparán en el Mundial.

“Fue un muy lindo encuentro. Nos deja muchas conclusiones porque tuvimos momentos favorables, errores, cosas que corregimos, momentos de tensión donde había que tener la capacidad de cerrar el juego. Fue una muestra gratis de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el Mundial”.