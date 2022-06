Gustavo Alfaro, entrenador de la Tricolor, conversó con los medios de comunicación este miércoles 1 de junio en la previa del duelo de Ecuador contra Nigeria. El entrenador argentino habló de varios temas, desde el nuevo proceso hacia Qatar, la elección de convocados y hasta de su entusiasmo en dirigir su primer Mundial.

"Estamos en una etapa donde terminamos la preparación de clasificar a una Copa del Mundo y entramos a una preparación hacia ella. Nuestra intención no es solo ir a competir, sino de hacer la mejor copa del mundo que Ecuador pueda y con lo que hicimos en eliminatorias no alcanza", empezó explicando Alfaro.

"Hay cosas que tenemos que asimilar rápidamente, experiencias de jugar una copa del mundo no la tenemos y eso hay que sacarle conclusiones que necesitamos para achicar el margen de error que podemos tener. Estos partidos nos permiten eso. Corregir".

Sobre la rotación que tendrá en los siguientes compromisos preparatorios aclaró que sí cambiará a los estelares. "El equipo que jugará contra México tendrá varios cambios con el de Nigeria, quizás el de Cabo Verde tengamos una mezcla. Uno siempre quiere ganar, pero uno puede jugar de una manera el duelo de mañana, el de México y el de Cabo Verde y no van enfocados al rival en sí mismo, pero si hay partidos donde podemos cometer errores son en estos. Vamos en ese búsqueda. En la planificación de partidos era elegir equipo que se perfilen a los que nos tocan a la participación en Copa del Mundo. Nos hubiera gustado tener europeos, pero no se pudo".

"Se nos cayeron algunos partidos como el de Túnez, o el de Irán, que hubiera sido una linda medida, por cuestión política no se dio. Sabemos lo que tenemos incorporar y hacía eso estamos abocados".

Sobre el rival de este jueves 2 de junio, fue claro. "Es la oportunidad, un equipo africano de características fuertes, parecido a Senegal, pero no es lo mismo. Acomodarnos para las demandas del partido y estará la virtud de sacar adelante las complejidades. No perder la esencia de lo que es Ecuador. Nuestra actitud, nuestra búsqueda, radica nuestra idiosincrasia".

Aclaró que los jugadores deberán hacer su trabajo para quedarse con un de los pocos sitiales que restan para ir al Mundial. "La mala noticia, tengo mas de 26 jugadores para citar, y el derecho tienen que ganárselo, quiero que me hagan las cosas difíciles para que sea muy duró para mí sacar a un jugador, Les dije, que me transfieran esa responsabilidad y que no sean ellos que se bajan por cualquier naturaleza. Nos costó mucho clasificar a una copa del mundo y de la misma manera, este tránsito al mundial es muy importante. Jugar un mundial es un privilegio. Es un derecho que se ganaron y de la misma manera, tienen obligaciones con sus prestaciones con la selección, es un camino de ida y vuelta, dar para poder recibir".

Por último, recordó cómo vivió los pasados mundiales y cómo le reconforta vivir este desde otro lugar, el de entrenador. "Los cuatro últimos mundiales los pude cubrir de otro lado, y estaba en la parte de los periodistas y decía ojalá un día pueda estar en este lugar. Me encuentro feliz de haberle dado al pueblo una alegría, representar al sentimiento más sublime en esa lucha. Un canto a la esperanza, Ecuador está de pie y es un país hermoso", cerró.