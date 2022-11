La Tri va por otro golpe histórico, esta vez ante el que en teoría es el rival más fuerte del grupo A, Países Bajos. Esto lo sabe el entrenador Gustavo Alfaro y por eso tiene listo su plan en todos los aspectos para conseguir una victoria que acerque al combinado nacional a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Tenemos que jugar como cuando jugamos contra un equipo grande, tienes que estar fuerte en todos los frentes, el emocional, el físico, el táctico”, dijo el seleccionador previo al compromiso que se jugará desde las 11:00 (hora de Ecuador).

Alfaro insta a sus jugadores a no esconderse frente a los europeos y cataloga como un error no atacarlos, pero al estilo ofensivo de su adversario de este viernes 25 de noviembre. “Holanda no es Argentina o Brasil, pero es un equipo de esa jerarquía. Si no defiendes y atacas con la misma intensidad, si no les haces correr hacia atrás, vas a tener problemas. Tenemos que ser duros para defender, pero crearles problemas cuando tengamos la opción”, aseguró.

El seleccionador nacional no ha dejado nada al azar y por ello ha trabajado con tres esquemas diferentes, todo con el objetivo de sumar frente a Países Bajos.

“En la fase de grupos tienes derecho a un error, si pierdes un partido se te agota el crédito. Todavía tenemos crédito y trataremos de no perderlo contra Países Bajos para conservarlo antes del partido contra Senegal”, comentó el técnico del cuadro ecuatoriano.

Sobre las dudas que genera la dolencia del delantero Enner Valencia, autor de un doblete en el duelo inaugural ante Qatar, Alfaro tiene plena confianza de que Superman estará en el compromiso de hoy. “A Enner Valencia no lo sacan ni con fuego de este partido. Enner va a estar, pero igual hay que esperar algunos detalles, pero sí estará”.

Los hinchas de la Tri en Qatar le dan constante aliento. efe

Otra de las dudas que aclaró el seleccionador nacional fue la de la parte sanitaria de Carlos Gruezo. “Carlos está bien, si puede jugar o no, es decisión del entrenador”, expresó.

En el debut tricolor, Jhegson Méndez ocupó el lugar de Gruezo y lo hizo en un nivel superlativo. El mediocampista enalteció el funcionamiento del adversario, no obstante, dejó saber que la Tri tiene fortalezas para contrarrestarlo.

“Tiene jugadores de mucha calidad en el medio del campo, pero nosotros tenemos nuestras armas. Con una planificación bien hecha podemos contrarrestar cosas de ellos. Ellos también saben que tenemos jugadores de calidad, como Moisés (Caicedo), que está en la Premier y que ha subido el nivel y la confianza”, comentó.

En la orilla naranja, el técnico Louis van Gaal anticipa que frente a Ecuador tendrá más problemas que en el debut ante Senegal, duelo donde resultó vencedor.

Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos, enalteció las condiciones del combinado tricolor. efe

“Es un equipo más organizado que Senegal, tienen jugadores inteligentes y creo que nos lo van a poner más difícil que Senegal”, dijo el técnico neerlandés.

El entrenador neerlandés incluso prefirió guardarse detalles que conoce de la Tri, para no poner en alerta a los tricolores sobre su plan.

“Hemos analizado unos quince jugadores durante los últimos 18 meses. Sabemos que es una buena selección, un rival duro. En los últimos tres o cuatro partidos no pierden. Tienen un sistema inteligente. No marcan mucho, pero tampoco encajan goles”, dijo.