Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Y a escasos 94 días del comienzo de la cita ecuménica, en la selección ecuatoriana de fútbol existen dudas sobre quién será el portero titular en el partido inaugural ante Qatar, el próximo 20 de noviembre.

Alexander Domínguez (10 partidos), Hernán Galíndez (6), Pedro Ortiz (2) y Moisés Ramírez (2) fueron los goleros escogidos por Gustavo Alfaro para defender el arco tricolor durante el proceso de las eliminatorias sudamericanas. Y pese a no tener un titular indiscutible, esto parecería algo de no preocupar según opinión de expertos.

“Yo pensaría que si no está claro, no quiere decir que no haya material humano en el pórtico”, afirmó Miguel Santillán, expreparador de arqueros de la selección nacional sub-17, en entrevista con EXPRESO. “Cualquiera de los que han formado parte del proceso ya han vivido y han tenido experiencia en el arco de Ecuador”, afirmó Santillán, quien trabajó durante ocho años para la Ecuafútbol.

Con su criterio también coincide el exmundialista en Corea-Japón 2002 Johvani Ibarra, quien menciona que Ecuador “tiene dos o tres arqueros de experiencia”.

En un mundial no tienes que ir a experimentar nada. Si a mí me pusieran a elegir, seguiría poniendo a Domínguez

Johvani Ibarra, arquero mundialista

“El caso de Domínguez, quien ya es mundialista y que ha jugado muchísimos partidos y el caso de Galíndez que no ha tenido tanta regularidad para estar de titular indiscutible, pero que en su equipo lo ha demostrado muchísimas veces”, sentenció el exgolero, campeón con El Nacional (92, 96, 2005, 2006) y Deportivo Quito (2008, 2009).

Ambos expertos saben que la actualidad es indispensable, pero si ese rendimiento no es sobresaliente en comparación con los demás goleros, a la hora de la elección, la experiencia terminará siendo fundamental.

“En un Mundial no tienes que ir a descubrir nada. Si a mí me pusieran a elegir, seguiría poniendo a Domínguez”, resalta el Gato, al referirse sobre la trayectoria del portero esmeraldeño de 35 años. Mientras que Santillán afirma que “la madurez en el arco sí es muy importante”, y que en la selección “hay arqueros que son más experimentados como para desempeñarse en el pórtico en Qatar”, concluyó.

Hay arqueros que tienen algo más de experiencia y son más maduros como para desempeñarse en el pórtico Miguel Santillán, preparador de arqueros

Domínguez (Liga), Galíndez (Aucas) y Ramírez (Independiente del Valle) han sido parte del microciclo de arqueros desarrollado en la Casa de la Selección, con la novedad y ausencia de Pedro Ortiz y la convocatoria por primera vez del guardameta Gonzalo Valle (Guayaquil City).

“Mientras no salga la lista definitiva, yo creo que Pedro tiene que tener esa esperanza”, expresó Ibarra, quien cree que aún nada está dicho.

Ambos expertos coinciden que la Tri tiene a grandes goleros con la capacidad de hacer buenas actuaciones para estar a la altura en suelo qatarí. CMC