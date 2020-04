Selección ecuatoriana: Édison Méndez, feliz con la presencia de Jordi Cruyff

Édison Méndez confía en Jordi Cruyff. El exvolante ecuatoriano afirmó que se siente conforme de que la FEF se haya inclinado por el DT holandés, Johan Cruyff, pues cree que con su presencia la selección de Ecuador "va a crecer mucho".

"He hablado con algunos amigos en Holanda que lo conocen a Jordi Cruyff. Me han indicado que es un técnico bueno, que tiene buena afinidad con los jugadores y les da mucha confianza. Conociendo como se trabaja en el fútbol holandés, creo que le va a ir muy bien a Ecuador", aseguró el exjugador ecuatoriano, en una entrevista con el portal Segmento Fútbol.

Sobre su paso por el PSV de Holanda (2006-2009), el 'Kinito' indicó que aún recuerda su debut con el cuadro rojiblanco, que se dio con un doblete.

"Ese día (9 de septiembre de 2006) fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que estábamos concentrados y el DT del equipo, Ronald Koeman, me fue a ver al cuarto y me dijo que me sintiera tranquilo, que me venía siguiendo desde que estaba en Liga de Quito. Eso me llenó de motivación, me llenó de confianza y al final pude marcar en mi debut (dos goles)".

Jordi Cruyff aún no debuta en el banquillo de la selección ecuatoriana. Archivo

Méndez aseguró que mientras estaba en Holanda, una de sus principales motivaciones "era saber de qué miles de personas estaban pendientes de mis actuaciones".

"Sabía que muchos ecuatorianos se levantaban temprano para ver los partidos de la liga holandesa. Mi mamá me indicaba que la gente estaba pendiente de mí y eso me llenaba de orgullo y motivación.

El triple mundialista con Ecuador (Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014), también indicó que, durante su permanencia en Holanda, los directivos del Barcelona de Ecuador lo quisieron repatriar, pero que se negó a volver, debido a que "estaba disfrutando de mi mejor momento".

"En 2008 me llamaron los hermanos Noboa (Antonio y Luis, quienes presidían al Ídolo), para ir a Barcelona cuando estaba en PSV, pero no acepté porque estaba jugando Champions y sentía que todavía no era el momento para regresar al país".

Además de jugar en el PSV, el ecuatoriano militó en clubes internacionales como Irapuato y Santos Laguna de México, Atlético Mineiro de Brasil e Independiente de Santa Fe de Colombia.