Moisés Caicedo, que se encuentra con la delegación ecuatoriana en suelo australiano para los amistosos de este viernes 24 (04:00 hora Ecu) y martes 28 de marzo (03:30 hora Ecu) con ese país, opinó sobre lo que espera del nuevo técnico de Ecuador, Félix Sánchez.

“Espero que llegue a adaptarse al grupo para tener ese grupo unido que teníamos con Alfaro, siempre con una sonrisa”, declaró el volante del Brighton este miércoles 22 de marzo en entrevista con ESPN.

También recalcó el objetivo principal de esta campaña con las gaviotas, con quienes aspira a finalizar en plazas a torneos europeos.

“Hoy en día estoy enfocado en Brighton, estamos dándolo todo en cada entrenamiento y cada partido. Nos hemos comprometido en dejar al equipo en la Champions League, y la verdad estamos por muy buen camino”.

En Premier League, el equipo del Niño Moi se ubica en la séptima casilla con 42 unidades, al igual que el Liverpool. De momento mantienen una diferencia de siete puntos con el Tottenham, que yace en la cuarta posición y última plaza de Champions. El Brighton tiene pendientes tres duelos, que de ganarlos los hace soñar con el objetivo.

Caicedo también ponderó el trabajo que realiza a diario con su entrenador, el italiano Roberto de Zerbi, que lo ayuda a mejorar a diario y con quien mantiene una excelente relación.

“Hoy estamos contentos de tenerlo a De Zerbi porque nos ha ayudado a soñar en grande. En cada partido, en cada entrenamiento me corrige, me dice que eso me va a ayudar a ser un jugador de clase mundial”, profundizó.