Según la cadena argentina TyC Sports, Fabián Bustos, actual entrenador de Barcelona Sporting Club, sería uno de los nombres que fueron ofrecidos para dirigir al club Independiente de Avellaneda.

El ´rojo´ estaría en busca de DT luego de que Leandro Stillitano fuera despedido tras el mal momento que atraviesa el club argentino. Su último partido fue ante Colón el cual empató 2-2 por lo que Independiente decidió terminar el contrato con el entrenador argentino.

Otros nombres, con los que acompañan el de Fabián Bustos, se encuentran Sebastián Méndez, Luis Islas, Rafael Dudamel y Claudio Arzeno. Sin embargo, el medio argentino específica que todos estos nombres no son prioridad para Independiente pero que los tienen en consideración.

Actualmente, el entrenador del cuadro torero no atraviesa un buen momento en el club debido a que acumula apenas una victoria y dos derrotas en el actual torneo ecuatoriano. La directiva no se ha pronunciado por el trabajo del DT pero el descontento de los hinchas, es evidente, más aún cuando Barcelona conocerá a sus rivales de Copa Libertadores este lunes 27 de Marzo.