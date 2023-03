Para los exinternacionales Ney Raúl Avilés y Julio César Rosero, los futbolistas que juegan en Ecuador están perdiendo ‘pista’ para integrar a la Tri, pues basándose en el último proceso mundialista y en la reciente convocatoria, el cuerpo técnico y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suelen decantarse por los internacionales, que en ocasiones no cumplen con méritos.

“A la selección deben ir los que están en mejor momento. Acá hay jugadores como Ronie Carrillo o Miler Bolaños que están cumpliendo con creces en la delantera, una posición que nos hace falta”, apuntó Avilés, más conocido como la Turbina.

Carrillo, centrodelantero de El Nacional, fue el goleador con 16 goles en la campaña 2022, registro que ayudó a los suyos a ganar la Serie B y posterior ascenso a primera división. Esta temporada lleva cuatro goles en siete partidos entre LigaPro y Copa Libertadores (ya eliminados).

Algo parecido sucede con el ariete de Emelec, Miler Bolaños, quien acumula cuatro goles en cinco duelos. Actualmente, lidera la tabla de goleo del campeonato ecuatoriano.

“A Jhonny Quiñónez no le paran bola porque es del Aucas, lo mismo sucede con Jhon Jairo Cifuente, que lo marginan porque dicen que está ‘gordito’, pero todos sabemos que es un goleador”, afirmó Avilés sobre Cifuente, quien ostenta 98 goles en 179 partidos en Serie A, desde su debut en 2011.

Por su parte, Julio César Rosero menciona que el técnico Félix Sánchez tiene que aprovechar los amistosos contra Australia para “armar una lista de jugadores convocables, que estén por méritos deportivos en la selección, por si alguien se lesiona”.

“Gonzalo Plata ha tenido altibajos y no es un jugador que te haya marcado la diferencia en los últimos partidos con selección… no va a estar y no se convocó a nadie en ese puesto. Solo queda Ángel Mena”, afirmó el emperador.

Tras las bajas de Enner Valencia (delantero), Gonzalo Plata (extremo), Carlos Gruezo (volante) y José Hurtado (lateral) por lesión, la Tri convocó a Joel Ordóñez, defensor del Brujas de Bélgica, y a Marco Angulo, mediocentro del Cincinnati de Estados Unidos.

Estos dos últimos estarán a la disponibilidad de Félix Sánchez para los amistosos del 24 y 28 de marzo, en las ciudades de Sídney y Melbourne, respectivamente, contra los socceroos.