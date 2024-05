Sébastien Ogier gana el Rally de Portugal, con Sordo en quinto lugar

El piloto francés Sébastien Ogier, de Toyota, se proclamó este domingo 12 de mayo vencedor del 57.º Rally de Portugal, la quinta prueba del Campeonato Mundial de Rally (WRC), donde el español Dani Sordo, que corría su primera competición este 2024, logró la quinta posición.

