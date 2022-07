Llegó con apenas 7 años a las divisiones formativas del Club Sport Emelec y hoy, con 18, sube al primer equipo en busca de convertirse en una solución en el elenco millonario. Emelec ha sufrido en demasía en la zaga central, por lesiones, por bajas del equipo y no ha encontrado una pareja de centrales confiables para lo que va de esta temporada y el joven, Sebastián Tarira se ha incorporado aún cuando casa dentro hubo un pedido explícito por un defensor con mayor experiencia.

Tarira ha hecho todo su proceso de crecimiento en el Bombillo y puede jugar como defensa central o lateral. Ha siso capitán en las divisiones inferiores y también ha formado parte de las selecciones de Ecuador en las categorías de formativa. Fue campeón nacional con la sub 12 y 14.

“Estoy muy contento, feliz por la oportunidad que se me ha prestado. Le agradezco a la dirigencia y al profesor por la oportunidad. Admiro mucho a Piero Hincapié”, explicó el zaguero en una entrevista con el programa Azul Eléctrico.

Para el exzaguero central del Bombillo, Wilson Carabalí, será difícil que alcance todas las opciones de Emelec en la zaga central para lo que queda de esta etapa y Copa Ecuador, aunque reconoce que no está mal confiar en las canteras.

“Emelec tiene dos torneos en frente y la realidad es que no hay garantías con los tres que están ahora. Hay partidos buenos y malos de ellos, no hay uno que se diga es totalmente fiable. Pero me parece una buena oportunidad para el chico. Es cierto, también, que no había muchos defensores en el mercado. Ojalá el tiempo pueda darle la razón a la dirigencia con esta decisión”, explicó el exjugador azul.

El presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, explicó que sí buscaron defensores de mayor rodaje, pero no fue sencillo. Buscaron a Gustavo Vallecilla, pero el Columbus Crew no quiso prestarlo.

“Sí (buscamos zaguero de mayor trayectoria), pero ninguno era mejor que Guevara, Mejía y Leguizamón. No se le acercaban siquiera. En consecuencia, la cantera para un segundo suplente es lo usual, lo técnico y convencional. El primer suplente siempre estará entre Leguizamón, Guevara y Mejía. La posibilidad de que nos falten, a la vez, dos de los tres centrales es cierta, pero no recurrente”, dijo.

Al preguntarle si cree que bastará con los zagueros que tiene en la plantilla para poder aspirar una final, ya sea en Copa Ecuador o LigaPro, contestó que “sobre la valía de nuestros tres zagueros centrales actuales a los que se suma Tarira no pensamos entrar en discusión. Para nosotros Leguizamón, Guevara y Mejía son excelentes defensas, si otro tiene conceptos distintos es cuestión de cada quien y no abordamos esa discusión, sino solo entre cuerpo técnico, dirección deportiva y comisión directiva”.

Lo cierto es que los azules cierran este libro de pases con Johan Mina, el uruguayo Sergio García y el ascenso de Tarira. El tiempo dirá si es suficiente.