Sebastián Rodríguez: "La expulsión no es justa"

LigaPro confirmó la expulsión del volante uruguayo de Emelec, Sebastián Rodríguez, quien estará ausente por dos jornadas, la de este sábado contra 9 de Octubre en el estadio Modelo Alberto Spencer y en el Capwell contra Olmedo.

El futbolista salió a declarar luego del entrenamiento de los millonarios y manifestó que la roja, para él, fue injusta.

#Emelec | Sebastián Rodríguez habla de la tarjeta roja que recibió en el partido ante Macará: "Considero que la expulsión fue injusta" pic.twitter.com/vhBZK1YeWP — Andrés Caguana (@CaguanaAndres) August 17, 2021

“La expulsión no es justa, si se pausa la imagen en que lo piso sí, pero la pelota la llevó yo, no está en disputa, eludo al jugador y luego que toco la pelota tengo que apoyar el pie, no puedo correr en el aire y cuando lo apoyo, el jugador del Macará tenía el pie abajo. El juez cobra falta para nosotros. Con amarilla se resolvía”, dijo.

Por último, reconoció que “en otras canchas no se sacaba roja”.

Los azules se preparan para el choque de este sábado contra 9 de Octubre y algo importante es que Ismael Rescalvo puede considerar en su convocatoria a Joao Rojas y Alexis Zapata, quienes han mejorado en su recuperación.

Facundo Barceló, quien viene de anotar, podría ser estelar junto a Alejandro Cabeza.