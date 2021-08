Ismael Rescalvo: "Da la sensación que decisiones arbitrales adulteran los partidos"

Ismael Rescalvo, director técnico de Emelec, está convencido que sus dirigidos volvieron a ser perjudicados por el arbitraje, esta vez, de Jefferson Macías y su terna de compañeros. Luego del duelo que Emelec logró sacar adelante por 3-0 con un jugador menos, el DT azul no se guardó nada y enfatizó en que "estamos cansados ya".

"En el análisis nos estamos mal acostumbrando a tener que jugar con 10 jugadores muchos partidos. Prácticamente son tres que decisiones cuanto menos controvertidas y dudosas que nos hacen tener partidos con una dificultad mayor, pero creo que el equipo entendió el mensaje, tenemos que estar por encima de estas cosas", arrancó Rescalvo.

"Molesta porque hubieron tres decisiones muy graves, la expulsión a Sebastián que en ningún momento tuvo intención de dañar al rival, no es un futbolista que juega con malas intenciones. Además era un balón que él tenía dominado y bajo mi punto de vista no es expulsión", agregó.

Pero luego de su primer descargo, fue contundente contra la terna arbitral y un desarrollo en ciertas jugadas que no le agradaron.

"Luego hay una agresión clarísima a Dixon y un gol anulado legal a Anibal, son muchas situaciones que no queremos pasar por alto pese al gran trabajo del equipo. Son muchas situaciones y lo único que pedimos es respeto al trabajo, a la liga, porque por momentos da la sensación que decisiones arbitrales adulteran los partidos y claramente se juega con el trabajo y la profesionalidad de estos jugadores y no estoy dispuesto a permitir esas situaciones", sentenció.

Por último, Rescalvo reconoció que la tarea arbitral no es sencilla, pero que su paciencia se agota.

"Entiendo que el arbitraje es difícil, lo respeto, pero no puede ser que el línea hoy en la jugada de la expulsión de Sebastián no levanta el banderín y es el que le dice al árbitro de la expulsión, son cosas incoherentes. No pita la falta, no levanta el banderín y luego le dice al central que lo expulse. El cuatro arbitro muy cerca de la agresión a Dixon no ve nada, la jugada del gol de Aníbal fue clave, y nos lo anula otra vez. Estamos cansados ya".