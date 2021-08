Los antagonistas del fútbol ecuatoriano

El arbitraje ecuatoriano atraviesa días para olvidar en nuestro fútbol. Especialmente en esta temporada, los referís se han llenado de críticas y comentarios negativos, no solo por sus actuaciones, sino por el manejo que hay en el gremio a la hora de sancionarlos y tomar correctivos.

Las palabras de Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec; Fabián Bustos, de Barcelona, y Geovanny Cumbicus, de Mushuc Runa, tomaron trascendencia por los constantes fallos polémicos que se dieron en esta cuarta jornada de la LigaPro Betcris.

Rescalvo dijo, “estamos cansados ya” de sentirse perjudicados por las decisiones arbitrales; Bustos sintió “que nos quitaron la chance de ganar”, tras no sancionarle un penal evidente a favor y por último, el DT de Mushuc Runa reconoció que su equipo no tuvo el mejor de los desempeños “por el tema arbitral”, luego de que le pitaron un penal en contra en la última jugada del partido.

Pareciera que la disposición desde arriba es que Barcelona no sea campeón o gane una etapa. No quiero quitarle méritos al rival, pero sentí que nos quitaron la chance de ganar. El partido iba 0-0 cuando hubo un penal clarísimo y el árbitro estaba a dos metros. Hubo dos penales claros, así no se puede hablar de fútbol. Nos sentimos molestos y perjudicados, porque esto está pasando todos los fines de semana. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

Pero comentarios como los anteriores no son nuevos en nuestro campeonato. Los jueces se han convertido en los antagonistas del torneo y la pregunta que salta a la palestra es: ¿hay una solución para el arbitraje ecuatoriano?

EXPRESO se contactó con personas relacionadas al arbitraje ecuatoriano y ambos contraponen argumentos. Uno admite un serio problema de fondo y el otro que no hay excusas para no ser un profesional en su labor.

“Hay un ambiente de incertidumbre y parece que esto no tiene cómo acabar”, empezó relatando Luis Muentes, presidente del gremio arbitral.

Todos los que hacemos el gremio de árbitros, no solo árbitros, todos los señores que están en las comisiones, los que entran y salen en ese desfile en la conformación de la Comisión de Árbitros, si no se hace un mea culpa y un organigrama para trabajar como se debe, seguiremos iguales. Los árbitros se sienten saturados por el ambiente que viven, mucha gente que quiere mandar, pero al final no manda nadie”. Luis Muentes, presidente gremio arbitral.

“Es algo más de fondo, no de forma. No es de capacitar a los árbitros, hay un malestar interno. Es un todo, no es que no están capacitados, que no corren bien la cancha, que no tienen un buen estado físico. Es un todo que termina en una incertidumbre que está aturdiendo a los árbitros. Es difícil dirimir jugadas polémicas, ahora imagine uno aturdido”.

“Hace más de tres meses están impagos, es horroroso. Los árbitros están aturdidos y terminan en una vacilación que nadie entiende. La gente solo comenta del error evidente, pero nosotros a la interna sabemos muchísimas cosas más de fondo”, dijo sin especificar cuáles eran.

Alfredo Intriago tuvo una carrera muy extensa en el referato ecuatoriano y al hablar con este Diario no escondió nada contra sus colegas.

“Primero debe haber una autocrítica en el gremio. Saber exactamente por qué dentro de un campo de juego no se están tomando las mejores decisiones con respecto a jugadas que son similares”, dijo.

Es necesario, en este caso, contratar el Var en el fútbol ecuatoriano porque el nivel de los árbitros con respecto a la parte disciplinaria está muy bajo a diferentes situaciones de jugadas que en su momento han traído muchas polémicas y que inciden en el resultado de los partidos. Una cosa es estar impago, otra no estar capacitado. El hecho que estén impagos no significa que tienen que realizar mal su trabajo. Alfredo Intriago, exárbitro nacional

Luego insistió en que el VAR será una herramienta clave para rescatar al arbitraje de este mal presente.

“El fútbol ecuatoriano no puede prescindir de una herramienta tecnológica (VAR) como aquella. Al contrario, la debe tener para que justamente las situaciones polémicas se den con mayor transparencia porque se duda de su ética y moral”, agregó.

Al final enfatizó en que “en mi época había hasta un año que no se nos pagaba, pero igual trabajábamos. Ahora, si el mensaje es que las personas que están a cargo de la Comisión Nacional de Árbitros están provocando un mal ambiente, es otra cosa”, sentenció. SDP-GZ