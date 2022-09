El entrenamiento finalizó. Los chicos lucen exhaustos tras haber culminado su jornada matutina de jiu-jitsu y, entre los siete peleadores que descansan acostados en el tatami, se encuentra Sebastián Guevara.

El día está soleado y el reloj marca las 11:50. Pese a la humedad que se percibe en las afueras de la Liga Deportiva Estudiantil, ubicada en Puerto Azul, jóvenes y adultos conversan jovialmente dentro de la academia de Guevara, actual número 1 del ranking de Ecuador, según la clasificación de la Abu Dabi Jiujitsu Pro (AJP Tour).

El Príncipe del jiu-jitsu brasileño, como es apodado el tricolor, comentó en entrevista para EXPRESO que “tener mi propia academia siempre fue una de mis metas”, mencionó inspirado el dos veces campeón del AJP Tour Colombia National Pro 2021-2022. Junto a su socio y entrenador, Fernando Soluço, fundaron el centro en 2020.

“Compartir todas mis experiencias a mis alumnos es algo que no tiene precio, lo valoro mucho y sé que ellos también. El jiu-jitsu me cambió totalmente la vida”, afirmó Guevara, quien tuvo comienzos en esta disciplina desde los 14 años, cuando un compañero de colegio lo animó a participar en una clase de prueba. Desde aquel momento no paró.

Ha ganado un sinnúmero de competencias, pero el 2022 ha sido una de sus mejores temporadas de los 11 años de trayectoria como peleador.

Sebastián Guevara acumula 11 años de experiencia practicando jiu-jitsu. CHRISTIAN VASCONEZ

Este año se coronó campeón absoluto del Máncora Open en Perú ; campeón del AJP Tour Cancún International Pro y tercero en el Abu Dabi Grand Slam de Miami. Todo esto como resultado de la estricta preparación que el guayaquileño mantiene.

“Como cinco veces al día y entreno dos turnos diarios todos los días. Hago tres entrenamientos de preparación física a la semana y siete entrenamientos de jiu-jitsu técnico en mi academia”, explicó Guevara, que está próximo a viajar a California este viernes 16 de septiembre para un campamento a modo de preparación de cara al Mundial que se celebrará en Abu Dabi, en noviembre.

“Ecuador es un país pequeño y sabemos que ya es potencia en jiu-jitsu, sin embargo, necesito algo con más intensidad y por eso estoy próximo a viajar a Costa Mesa (California) en donde estaré en una de las mejores academias del mundo llamada Art of Jiu Jitsu, liderada por los hermanos Rafael y Guillermo Méndez, quienes entre ambos suman diez campeonatos mundiales”, concluyó Guevara.

Mientras sus compañeros y alumnos de ‘treino’ se retiran del reducto deportivo. El peleador está enfocado al 100% en el Mundial e irá por la gloria máxima en Abu Dhabi en el mes de noviembre.