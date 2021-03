Sebastián Guevara, premio a la constancia en el jiu jitsu

A los 14 años, Sebastián Andrés Guevara Lamparelli era testigo del bullying que enfrentaban sus compañeros en el colegio. En ese entonces, un amigo lo invitó a una clase de prueba de jiu jitsu brasileño, ese momento marcaría su vida para siempre.

“Me preocupaba ser víctima de esta problemática social, le conté a mi profesor Alberto Mármol, él me dio una frase que me motivó a hacer parte de mí esta disciplina, es mejor saber y no necesitar, que necesitarlo y no saber, allí seguí el camino”, exterioriza.

El guayaquileño de 23 años, conocido en el mundo deportivo como ‘El Príncipe del jiu jitsu brasileño’, a partir de ese momento no ha faltado a ningún entrenamiento. Tres veces al día se enfoca en esta actividad, trabaja la parte física, hace yoga para mejorar su flexibilidad.

“Mi vida está basada en este deporte, me ha dado amigos, una familia, me agrada mejorar mi estado físico, día a día me enamoro más de esto y eso es motivante porque no tengo freno en busca de mis metas”, expresa emocionado.

Guevara resalta que el jiu jitsu brasileño abarca diversos aspectos del ser humano, flexibilidad, fuerza, agilidad y otras características que deben ser buscadas para llegar a la perfección.

Desde sus inicios en el deporte, Guevara fue un estandarte de la disciplina, lo que permitió obtener logros y destacarse en cada competencia. Cuando empezó con cintas coloridas en su etapa juvenil local y nacionalmente le iba bien.

Sebastián Guevera destaca por su técnica, que le ha permitido lograr triunfos en el jiu jitsu. alejandro giler

A sus 15 años obtuvo cinta azul y se generó su primera salida a nivel internacional. Fue segundo lugar en el mundial juvenil sin kimono de California, luego obtuvo varios títulos internacionales.

Ya con cinta violeta se coronó campeón en Abu Dabi en el Mundial. Ese, según el deportista, ha sido su mayor logro internacional, considerando la exigencia de la competencia. “Tuve que hacer un selectivo donde debía ganar categoría y peso absoluto, allí van todos los campeones del planeta, fue duro, pero salí airoso con la victoria para el país”, rememoró.

Otro de sus sueños cumplidos es el haber abierto una academia de jiu jitsu en Guayaquil, junto a su socio Fernando ‘Soluço’ di Pierro. Este último, destaca Guevara, fue el hombre que hace 10 años trajo este deporte al país y desde allí ha tenido un importante desarrollo.

“Abrí la academia en octubre del 2020, gracias a ella puedo pagar los estudios de mi universidad, curso el octavo semestre de Ingeniería Civil. Es un orgullo hacerlo con Fernando, quien actualmente es presidente de la Federación Ecuatoriana de Jiu Jitsu brasileño”, destacó.

Guevara, en sus expresiones, considera que en este deporte se puede generar mucho más, pero para ello se necesita mejorar el apoyo que reciben del gobierno. Recordó que el año anterior se obtuvo a nivel internacional 30 medallas entre oro, plata y bronce en diferentes escenarios.

“Tengo una carrera por delante, a los 21 años logré obtener el mayor nivel que es la cinta negra, quiero a largo plazo cumplir mis objetivos, nunca me esperé apasionarme tanto por esto”, exclamó.

El último logro de Guevara fue haber sido campeón de la categoría absoluta del Circuito de Jiu Jitsu Brasileño desarrollado el último fin de semana en Manta.

Varios campeones en Manta

Cerca de 250 deportistas de Guayaquil, Quito, Manta y Portoviejo formaron parte de una nueva etapa del Circuito Ecuatoriano de Jiu Jitsu Brasileño (CEJJB) en el puerto manabita.

Además de Guevara, monarca en cinta negra adulto, hubo más campeones. En la categoría infantil lideraron Jorge Di Pierro, Camila Di Pierro, Carlos Cornejo, Aldo Verdelli, Aarón Alvarado, Jorge Elías González, mientras que en la rama juvenil Juan Diego Rengifo, Álex Wiesner, Martha Garaycoa también fueron monarcas.

En adulto femenino violeta reinaron Samantha Sáenz y Klaudia Altamirano. Por su parte, en adulto azul fueron campeones Juan Diego Rengifo, Fernando Salazar y Jorge Andrés González.

En cinta café ganó el cetro Ricardo Santander mientras que en cinta negra máster, Fernando ‘Soluço’ Di Pierro fue el campeón.