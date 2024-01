Sebastián Carrasco: "Escalar el Himalaya es mi siguiente objetivo"

Tiene 45 años y desde 2015 se moviliza en una silla de ruedas. Sebastián Carrasco, mejor conocido como Zuko, es un ejemplo de superación en la vida.

Siempre le ha gustado subir montañas, cerros y lo que se le ponga en el camino. Entre los gigantes que ha escalado están el Cayambe, de 5.790 metros sobre el nivel del mar, al que subió en silla de ruedas y lo bajó en un parapente (2019); el Kilimanjaro, de 3.962 metros, que es la montaña más alta de África (2019); el Cotopaxi, de 5.897 metros (2021); hasta la roca El Capitán, de 914 metros, que está en California, Estados Unidos, en el Parque Nacional Yosemite (2023).

En su última aventura estuvo colgado en el aire, donde dormía y comía. Sebastián también realizó el documental ‘Libre’, en el que narra su vida como un deportista sobre silla de ruedas.

Tras el accidente, además de perder la movilidad de sus piernas, Carrasco perdió fuerza en sus brazos, pero su fuerza mental es la que manda. Conversamos con él para comenzar el año con las enseñanzas de un verdadero héroe deportivo y de la vida.

- ¿Qué le da fuerzas para entregarse de lleno a escalar montañas?

- Las ganas de cumplir lo que me he propuesto. Por ejemplo, cuando escalé la pared en Estados Unidos, solo quería ir subiendo más y más. Eso me da un impulso cuando me pongo una meta, la quiero cumplir, para volver a ponerme más retos. Ojo, también esto se da en el día a día.

- ¿Qué piensa cuando está colgado en una pared?

- Primero respiro profundo, a ratos duele y mucho, a veces hace hambre o la sed es gigante, pero es cuando veo el paisaje, disfruto la grandeza de lo que veo y me digo ‘vamos a seguir escalando’, le ponemos más ganas y seguimos. Luego le doy con todo, descanso, luego pienso en mi familia, en los amigos. Sé que están muy pendientes y es una automotivación.

Sebastián Carrasco, suspendido en El Capitán, su última aventura. Cortesía

- La familia es el eterno motor.

- Sí. Mis papás, mis dos hijas (11 y 8 años), puedo decir que son mi motor. Me dan mucha energía, amor, son la fuerza. Puedo decir que son la gasolina para seguir dándole con todo.

- ¿Por qué escalar montañas?

- Es algo que heredé de mis taitas (padres), a ellos siempre les gustó este deporte, es algo que llevo en la sangre. Le cogí el gusto desde pequeño, luego hice unos campamentos de Fabián Zurita y me fui con todo en este deporte. Hay un lema que aprendí de Fabián que dice: “La alegría en el esfuerzo”.

- La alegría en el esfuerzo. Qué hermoso. Y cierto.

- Sí, es la mejor manera de ser feliz, conseguir algo con ese esfuerzo propio es único. Uno se hace fuerte y llega a la meta. Es como lograr escalar una montaña, vas paso a paso hasta que llegas a la cumbre.

- ¿Iván Vallejo tiene algo que ver en su vida deportiva?

- El Ivancho (Vallejo) ha sido un referente en mi vida. Yo iba a sus charlas y contaba de sus aventuras. Eso fue una motivación.

- ¿Cómo fue el problema que lo dejó en silla de ruedas?

- Tuve un accidente en 2015. Estaba trabajando en una torre, hubo mala comunicación, creí que estaba asegurado y me lancé al vacío. Tuve una lesión en el cuello, que me dejó con mi discapacidad.

Sebastián Carrasco, y su grupo de trabajo. Cortesía

- En 2015 le cambió la vida, ¿o usted cambió de vida?

- Nunca me lo habían planteado así. La vida me cambió. El 8 de agosto del 2015 es una fecha como si fuera un nuevo nacimiento, es un renacer, es como el ave fénix, que nace más fuerte.

- Ahora usted es una inspiración para muchos.

- No pensé que eso se iba a dar, pero está pasando y gracias a estos retos que me he propuesto, puedo compartir mi historia. También doy charlas motivacionales. Todos podemos volver a empezar, y mientras cuente con el apoyo de mi familia y mis amigos, voy a seguir. Siempre comparto lo que hago. Siempre invito a que me sigan en mis redes sociales, en especial en Instagram (@Zuko_carrasco). Siempre hay videos para compartir el mensaje de vida.

- ¿Antes de eso qué hacía?

- Montañismo, que siempre ha sido mi pasión. Era guía, pasaba en las montañas. Era mi mundo.

Sebastián Carrasco, le gusta el montanismo desde pequeño. Cortesía

- ¿Qué viene ahora?

- Si pudiera te diría que quiero subir a la luna. Lo que hice en El Capitán lo he disfrutado mucho porque ha sido mucho esfuerzo, algo fuerte, siento que me he ganado una medalla olímpica. Lo hermoso es que la competencia es con uno mismo, y cada vez que hay algo nuevo, tengo que superarme a mí mismo. Subir El Capitán fue algo grande, todavía lo estoy procesando, lo vivo a intensidad.

- ¿Cómo empezó el 2024?

- Planificando, porque se vienen muchas carreras en varias partes.

- ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

- Quiero ir a los Himalayas, sería fabuloso poder llegar hasta el Asia y escalarlos. Mi sueño era subir El Capitán en Estados Unidos. Lo trabajé mucho, hasta que logré escalarlo. Ha sido una de las grandes experiencias que Dios me ha dado la oportunidad de poder hacerla realidad. Eso lo veía tan lejano, tan difícil de hacerlo. También tengo otras ‘montañas’ grandes, como sacar adelante a mis hijos Kiara y Bianca.

- ¿Con qué frase para los lectores de EXPRESO le gustaría cerrar esta entrevista?

- Primero, que debemos agradecer a la vida que estamos vivos, no debemos de ser víctimas, hay que ser protagonistas y cambiar el chip. Uno debe de agradecer lo que tiene en la vida y será todo diferente. Yo espero seguir compartiendo mi historia de vida en todo.

